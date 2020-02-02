Отменят ли навсегда комендантский час в ДНР

2 Февр. 2020 2020-02-02T22:30:48+03:00

С весны 2014 года жители Донецка не могут выйти из дома вечером. Фото: https://v-variant.com.

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Похоже, вопрос комендантского часа, который действует в Республике с весны 2014 года, сдвинулся с мертвой точки. На данный момент руководство Республики анализирует последствия отмены комендантского часа в новогодние праздники. Более того, вопрос стоит об отмене передвижения ночью полностью! Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- У нас были опасения, что с отменой комендантского часа резко увеличится количество преступлений именно в ночное время суток. Могу сказать, если такое выражение здесь применимо, что допустимые нормы были выдержаны, то есть наши опасения не оправдались. Рост количества преступлений по Республики увеличился в среднем на тридцать процентов. Эта цифра позволяет нам уже более предметно обсуждать последующие действия с отменой комчаса, — отметил Пушилин.

Также Денис Пушилин рассказал, что если отмена комчаса и произойдет, то это будет поэтапно.

- Всем понятно, что комендантский час надоел не только молодежи, но и очень многим, включая меня. Но здесь нужно этот баланс удерживать. Это как раз и был тот баланс, когда комчас мы отменили, но при этом усилили работу правоохранительных органов. Если полностью пустить все на самотек, то, увы, мы как государство, не сможем гарантировать безопасность нашим гражданам, — подытожил Д.Пушилин.

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Тема эта муссируется столько же, сколько существует сам комендантский час, то вспыхивая, то затухая. Недавно Глава Республики Денис Пушилин на встрече с журналистами в Москве заметил, что будут внесены изменения в комендантский час и это породило новые обсуждения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU