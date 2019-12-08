Комендантский час в ДНР: Как дончане отреагировали на новость о его возможном изменении

Тема эта муссируется столько же, сколько существует сам комендантский час, то вспыхивая, то затухая. Недавно Глава Республики Денис Пушилин на встрече с журналистами в Москве заметил, что будут внесены изменения в комендантский час и это породило новые обсуждения.

Старшее поколение в основном против его отмены, аргументируя тем, что будет порядок. Более молодое поколение – за отмену комендантского часа.

- Захарченко говорил, как война окончится, так через три дня и комендантский час уберем. А разве она окончилась? Я не заметила. Трудовские сидят по подвалам, тогда как центр по кабакам гуляет, меньше пьяни будет шататься, - резонно замечает Людмила.

Удивительно, но чаще всего именно это почему-то приводится, как главный аргумент в пользу комендантского часа. Тогда зачем патрули полиции? И как мы жили раньше без него? Вместе с тем, комендантский час — это серьезное препятствие для обычных людей, которым не просто добраться в отдаленные районы Донецка.

- У нас проблема доехать домой из больницы, если вдруг приспичит кому-то заболеть в комендантский час. Приходится или на больничном дворе в машине ночевать, или в отделении в коридоре. Часто продавцы считают магазин (выручку – автор) и не укладываются в рамки дозволенного перемещения - идут на свой страх и риск. Недавно человек умер в доме напротив во втором часу ночи - короткими перебежками туда, потому как страшно в отделение попасть - ничего утром не успеешь. Да и привод сам по себе ничего хорошего. А синяки и оторвы, как лазили ночи на пролет, так и лазят. Как выставляли дома и квартиры - так и выставляют, - справедливо замечает дончанка Алла.

- А меня вот другое беспокоит. Раз заговорили об отмене комендантского часа, значит дела совсем плохи – с козырей заходят, чтобы народ задобрить, - размышляет житель Петровского района Иван Дмитров. – Тогда уж пересмотреть надо и график движения автобусов, а то смысл отменять, когда никуда не добраться уже после семи вечера. Хотя, конечно, отмена комендантского часа вдохновит уставший народ.

Так или иначе, этот комендантский час может войти в историю, как самый продолжительный.

- Думаю, что сначала следует его сократить, скажем, с 0.00 до 4.00, понаблюдать, учесть все нюансы, а затем и вовсе отменить, - уверена макеевчанка Наталья Михайлова. - Эта мера абсолютно бесполезная. И сделать это нужно было еще года три назад.

Но комендантский час, собственно, как синдром насморка при каком-нибудь заболевании, победишь вирус, глядишь, и насморк сам пройдет. Так и тут. Вот только сомнительно, чтобы это действовало наоборот, и отмена комендантского часа повлекла за собой конец войны. Как бы всем нам этого ни хотелось.

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