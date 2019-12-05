2019-12-05T21:50:08+03:00
Политика

Комендантский час в ДНР отменят или сократят в ближайшее время

Денис Пушилин проанонсировал серьезные и значимые эксперименты с комендантским часом
Никита МАКАРЕНКОВ
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Комендантский час в ДНР отменят или сократят в ближайшее времяКомендантский час в ДНР отменят или сократят в ближайшее времяФото: Никита МАКАРЕНКОВ
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5 декабря Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин встретился с активом общественной организации «Молодая Республика». Сначала руководитель государства вместе со своей командой «сразился» с представителями молодежи в футбольном матче, а уже после игры прошел диалог на равных.

Активисты задали Денису Владимировичу вопрос о комендантском часе. Глава Республики сообщил, что сейчас рассматриваются варианты его изменения.

- Вопрос находится в активной проработке. В самое ближайшее время узнаете. Будут очень серьезные и значимые эксперименты – это факт. Подождите чуть-чуть. Нужно соизмерять уровень безопасности и желание молодежи. Мы все устали от комендантского часа. Я в том числе, - сказал руководитель государства.

Напомним, сейчас комендантский час действует в ДНР с 11 вечера до 5 утра. В летний период действие комендантского часа было сокращено на один час - до 4 утра. Однако с первого октября его вернули в прежние рамки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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