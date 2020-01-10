Романтичное видео с танцующей парой на фоне елки умилило пользователей соцсетей
Даже в военном Донецке влюбленные создают романтику. Кто-то оставляет предложение руки и сердца из лампочек на мосту через Кальмиус. Кто-то ищет свою вторую половинку в социальных сетях. А кто-то может создать романтику и возле новогодней елки.
Вечерний Донецк, Новый год, городская елка и песня jingle bells на фоне – это ли не лучшая атмосфера для того, чтобы станцевать вальс? Видео с такой танцующей парой появилось на днях социальных сетях. Оно сразу же умилило большую часть пользователей.
Станцевали вальс на главной елке ДНР.
«Комсомолка» отыскала героев трогательного видео. Ими оказалась молодая пара – Артур Литвинов и Вероника Грабчак.
— Как у вас возникла идея для этого видео?
— Идея с видео появилась случайно. На Рождество мы прогуливались по Донецку, пошли на главную елку. С неба посыпался долгожданный снег, появилось праздничное настроение и воодушевление, — рассказал Артур.
— Как вы провели сам праздник?
— Новый год мы встретили с родителями парня, а после боя курантов пошли к моим. Мы одна большая семья, — добавила Вероника. — На будущий год мы загадали здоровья нашим родным и близким – это самое главное для нас. А еще хотим, чтобы как можно скорее закончилась война. Чтобы, когда у нас появятся дети – был мир.
Парень с девушкой познакомились в Донецке, и уже почти год как вместе.
- Это произошло, можно сказать, случайно. А оказалось, что это судьба нас свела, - говорит Артур Литвинов. - И я, и Вероника, с одного района Макеевки, жили, практически, по соседству. Да еще и в одной школе учились.
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ИСТОЧНИК KP.RU