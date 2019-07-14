«Лена, выходи за меня» - предложение руки и сердца из лампочек на мосту осветила вечерний Кальмиус

Погрузившись по долгу службы в военные сводки, статистику обстрелов, детали разрушений и быт военного города, как-то совсем забываешь, что люди продолжают жить и влюбляться. Когда увидела эту надпись, как раз договаривалась о выезде на очередное место обстрела, и тут такое. Даже опешила. Сказала «Перезвоню» и зависла. В голове одновременно миллион мыслей – от «Как? Кто-то еще влюбляется под снарядами??» до почему-то Булгакова «За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!».

В Донецке таким способом зовут замуж впервые. Надписи на асфальте – были, на заборах – видела, бигборды – заказывали. А вот иллюминацией на мосту точно – впервые.

Фото: М. Сдвиллер

Стояла улыбалась, как будто это мне сделали предложение. Потом вспомнила, что я Оля, но улыбаться не перестала.

Примерно такая же реакция была у всех, кто увидел, как на одном из центральных мостов через Кальмиус, зажглась надпись «Лена, выходи за меня». Несколько минут спустя, из-под моста вышел катер с Леной на борту, которой это предложение и было адресовано.

Что ответила Лена – неизвестно. Но, думаю, такой порыв и такой необычный способ предложения руки и сердца – должен быть оценен. Не каждый способен на такой поступок. Мы всей редакцией болеем за этого романтичного юношу! И успокоимся, только когда узнаем, что ответила Лена.

Фото: М. Сдвиллер

В связи с чем очень просим откликнуться романтичного юношу и Лену или их знакомых, друзей, соседей. Надо же узнать, что ответила Лена.

Когда катер ушел, подумала - это очень здорово, что любовь по-прежнему нельзя отложить на потом и что, как и во все времена, чувство это сопровождается романтичными, безумными поступками. Вне зависимости от политической обстановки в стране, возраста, времени года. Хоть что-то в этом мире стабильно. А значит – будем жить)).