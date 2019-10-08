«Она называла меня пушистиком!» Москвич разыскивает девушку из Донецка Аниту Куран

СЕГОДНЯ 14:12 2019-10-08T14:19:34+03:00

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Артем Панютич из Москвы разыскивает дончанку, с которой долгое время общался в социальной сети.

- Очень давно, несколько лет назад я познакомился с девушкой из Донецка, ее звали Анита Куран, на фото у нее были длинные светлые волосы, жила она только с мамой, у нее была лучшая подруга, которую она называла семпай из за увлечения аниме (азиатской мультипликацией), а меня называла пушистиком. Мы отлично проводили время и прекрасно ладили, просиживая в ВК и Скайпе десятки часов, однако, после у меня начались определенные проблемы в семье, переезды, поступления и т.д., – пишет Артем в группе ВКонтакте «Подслушано в Донецке». - Когда я опомнился, я понял что как таковых контактов у меня ее нет (все было на старой странице в ВК), знаю что она поступила то ли в училище, то ли колледж в Донецке, но точно не знаю какой, не могу выкинуть ее из головы, часами просматриваю группы и списки пытаясь найти знакомое лицо.

Артем просит откликнуться всех, кто знаком с Анитой.

- Было бы просто приятно узнать, что у нее все в порядке, - написал он.

ИСТОЧНИК KP.RU