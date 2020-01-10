«Погода в Донецке не перестает удивлять!» Соцсети переполнены фотографиями заснеженного города

Все мы помним, как зима в Республику пришла четко по расписанию, однако погода в Донецке была осенней. Первый снег в городе выпал 3 декабря. Не успели дети достать санки, как праздник быстро закончился. Снег пролежал недолго. И уже через неделю вид из окна перестал радовать. Так без снега дончане и встретили Новый год – 2020.

Так выглядит площадь Ленина в Донецке днем. Фото: Георгий Морозов

Прогулка фотографа продолжилась в парке кованных фигур. Фото: Марина Ульянова

Однако на Рождество погода решила нас все-таки порадовать. Зима, будто началась заново с чистого листа. И на улицах Донецка снова появился снег. А соцсети уже как неделю переполнены красочными фотографиями.

Дончанка успела запечатлеть первый снег в Донецке. Фото: Марина Ульянова

На фото присыпало снегом памятник Преподобному Сергию Радонежскому. Фото: Марина Ульянова

В эту пору больше всего радости снег приносит школьникам. До 13 января они находятся на зимних каникулах. Так что у них осталось не так уж много времени, чтобы насладиться настоящей заснеженной зимой в городе.

А это фото было сделано на Рождество. Фото: Евгения Карпачева

Настоящее снежное Рождество. Фото: Евгения Карпачева

Такая погода радует не только детвору, но и домашних любимцев. Фото: Георгий Морозов

Не везет в это время только сотрудникам коммунальных служб. Для них этот снег только добавил работы. Теперь кроме очищения дорог, они должны бороться и с сосульками, которые угрожающие свешиваются с козырьков зданий.

Вот такую фотографию дончанке удалось сделать из своего окна. Фото: Марина Ульянова

— Донецк радуется первому снегу, но вместе с ним на балконах появились первые сосульки. Будьте осторожны и не ходите под балконами, — напоминает дончанка Марина Ульянова.

Бульвар Шевченко укрытый белым зимнем одеялком. Фото: Олеся Белоус

Но самые красочные фотографии получаются в центре города на площади Ленина. Это самое популярное место у дончан. В центре самой площади стоит "новогодняя красавица" - главная городская елка. А в сквере за площадью администрация города распорядилась поставить различные светодиодные арки, фигуры животных и другие украшения.

Маленькая Даша осталась в восторге от такого количества огонечков в центре города. Фото: Наталья Яневская

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