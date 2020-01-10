2020-01-10T15:27:04+03:00
Общество

Коляда, Коляда! «Нет» - войне, а миру «да»!

Как по селу Первомайское Донецкой Народной Республики коляда ходила
ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ
Поделиться:
Мы несём благую весть, что у нас Спаситель есть!Мы несём благую весть, что у нас Спаситель есть!Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ
Изменить размер текста:

В период с 6 по 14 января у славянских народов очень много обычаев и традиций: там и щедруют и гадают и посевают и кутью носят. Но самое веселое действо – ходить по дворам накануне Рождества.

Сплелись язычество и христианство

По языческим традициям в этот день парни переодевались в животных, чтобы отпугнуть нечисть, а девчата надевали самые красивые полушубки и платки. По христианскому обычаю надо славить рождение Христа и носить с собой Вифлеемскую восьмиконечную звезду. Вот и мы собрались колядовать: надо подготовить костюмы, распределить роли и выучить колядки – специальные стихи. Звезды делали каждый сам, на свой вкус и возможности. Я из старой коробки вырезала звезду, покрасила ее красной гуашью, наклеила серебряную фольгу из шоколадки и с десяток бусин. Огромную серебряную звезду принес маленький Андрей, тут уже был виден труд всей семьи: на деревянном основании колыхались в воздухе гигантские лепестки. Платки собирали у бабушек, из музыкальных инструментов нашли желто-малиновый маракас, бубен и футбольную трещотку. И вдруг, о чудо, в одной семье сохранилась еще прабабушкина балалайка! Самая настоящая, трёхструнная, с потертыми боками…

Колядовали в местном «супермаркете» Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Колядовали в местном «супермаркете»Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Пришла коляда – открывай ворота

Итак, наш вертеп отправился в путь. Здесь тебе и ангел и козлик и барыня-сударыня и волчок и большой медведь с красным бубном и бурый мишка с балалайкой. Погода была не очень праздничная – мелкий противный дождичек срывался с хмурого неба. Но под бой бубна и трещотки мы обошли почти все село, а это, ни много ни мало, почти 8 километров! Самым маленьким актерам всего 6 лет, но держались стойко – ведь несли благую весть. Энергично шлепая по лужам, кое-где скользя по грязи, заходили во дворы: прославляли Рождество, желали мира и благополучия хозяевам и просили награду за свои труды «Мы поём не грустно, угостите вкусно, две гусиных грудки, да половина утки».

Андрей сам подготовил себе наряд козлика и шикарную звезду! Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Андрей сам подготовил себе наряд козлика и шикарную звезду!Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Дайте тётка пятака!

Традиционно рождественский вертеп благодарят деньгами и сладостями. В большой мешок нам сыпали орехи, яблоки, пирожки, пряники, мандарины и конфеты. И отдельно давали «пятак». Директор нашего Первомайского Дома культуры, Алеся Николаевна, носила мешок на спине, как Дед Мороз. К концу нашего путешествия мы переживали, что этим мешком ее придавит к дороге, поэтому старшим мальчикам тоже выдали по пакету, они ж у нас мужчины! Хрупкая Алеся Николаевна горестно вздыхала от усталости и говорила о том, что надо было бы взять тачку. Я тоже несла дары и тоже устала. Да что там тачка, рассуждала я, нам бы чемодан на колесах. Вот так, подбадривая друг-друга, брели мы, замызганные по колено в грязи. Потом пришли в клуб, напились чаю и лимонаду, поделили на всех актеров сладости и денежку и, куда девалась усталость, ребятишки веселые побежали домой. И мы с Алесей Николаевной поделили: щедрые хозяева угостили нас кусочком копченного сала и домашней жареной колбаской. И мы тоже веселые побежали домой.

Придет Коляда и даст нам пирога, а кто в стане врага – тому куричья нога Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Придет Коляда и даст нам пирога, а кто в стане врага – тому куричья ногаФото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Секта «гениальных троечников»: почему чиновники закрыли школу педагога-новатора
На недавней Большой пресс-конференции Владимира Путина, президента попросили спасти от ликвидации уникальную школу Михаила Щетинина, которую якобы уничтожают чиновники. Спецкор КП Дмитрий Стешин попытался разобраться, что же там происходит на самом деле
Новости 24
С 1 февраля в ДНР будут новые тарифы на электроэнергию
«Разбил куском шлакоблока окно бывшей девушки»: Дончанину грозит тюремный срок
ВСУ продолжают укреплять позиции в Донбассе
В Донецке началась подготовка к параду Победы на 9 мая
Украинская армия обстреляла Донецк и село Саханка
ВСУ обстреляли Березовское в ЛНР
В этом году шахтам и сельхозпредприятиям снизят налоги
Дети из Донецка побывали в Москве, где посетили Кремлевскую Елку
С какого времени в ДНР детям запрещено гулять на улице без присмотра родителей
Через два года зарплаты и пенсии в ДНР будут доведены до уровня Ростовской области
В этом месяце пенсионеры ДНР получат на 500 рублей больше, чем украинские
«Хотели посмотреть как готов к пожару» - пьяные ВСУшники сожгли сослуживца
Обстановка в Донбассе: по Саханке, Горловке, Доломитному ВСУ выпустили пятнадцать боеприпасов
В 2022 году пенсии и зарплаты бюджетников в ЛНР будут как в Ростовской области
В Турции откроется представительство ДНР
Погода на день в Луганске: 9 января ожидается переменная облачность, слабый туман, гололед
Погода в Донецке на 9 января: ожидается пасмурная погода
«Работа, я тебя люблю»! Бортпроводником разбившегося в Иране «Боинга» работала Валерия Овчарук из Луганска
Спасет десятки тысяч жизней: в Мариуполе студентка медвуза изобрела дешевый метод выявления рака меланомы на ранней стадии
Под Мариуполем задержали 120 беглецов из 10-й бригады ВСУ
«Вышел на улицу погулять и не вернулся»: Полиция разыскала шестилетнего ребенка, который два дня не появлялся дома
600 миллионов на снаряды для обстрелов Донецка и Горловки отдали жители подконтрольной Киеву Донецкой области
Накануне встречи Путина с Меркель: на Украине снова заговорили о миротворцах, а в Донецке – против
В 2020 году у каждого абонента республиканского оператора «Феникс» появится персональный автоответчик
«Чтобы знать реальную статистику» На Украине хотят заново пересчитать всех переселенцев из республик Донбасса
«Оперировал бесплатно!» В Мариуполе нейрохирург спас от смерти собачку, раненную из травматического пистолета в позвоночник
Леонид Пасечник выразил соболезнования семьям погибших при крушении украинского «Боинга» в Иране