Коляда, Коляда! «Нет» - войне, а миру «да»!

В период с 6 по 14 января у славянских народов очень много обычаев и традиций: там и щедруют и гадают и посевают и кутью носят. Но самое веселое действо – ходить по дворам накануне Рождества.

Сплелись язычество и христианство

По языческим традициям в этот день парни переодевались в животных, чтобы отпугнуть нечисть, а девчата надевали самые красивые полушубки и платки. По христианскому обычаю надо славить рождение Христа и носить с собой Вифлеемскую восьмиконечную звезду. Вот и мы собрались колядовать: надо подготовить костюмы, распределить роли и выучить колядки – специальные стихи. Звезды делали каждый сам, на свой вкус и возможности. Я из старой коробки вырезала звезду, покрасила ее красной гуашью, наклеила серебряную фольгу из шоколадки и с десяток бусин. Огромную серебряную звезду принес маленький Андрей, тут уже был виден труд всей семьи: на деревянном основании колыхались в воздухе гигантские лепестки. Платки собирали у бабушек, из музыкальных инструментов нашли желто-малиновый маракас, бубен и футбольную трещотку. И вдруг, о чудо, в одной семье сохранилась еще прабабушкина балалайка! Самая настоящая, трёхструнная, с потертыми боками…

Колядовали в местном «супермаркете»Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Пришла коляда – открывай ворота

Итак, наш вертеп отправился в путь. Здесь тебе и ангел и козлик и барыня-сударыня и волчок и большой медведь с красным бубном и бурый мишка с балалайкой. Погода была не очень праздничная – мелкий противный дождичек срывался с хмурого неба. Но под бой бубна и трещотки мы обошли почти все село, а это, ни много ни мало, почти 8 километров! Самым маленьким актерам всего 6 лет, но держались стойко – ведь несли благую весть. Энергично шлепая по лужам, кое-где скользя по грязи, заходили во дворы: прославляли Рождество, желали мира и благополучия хозяевам и просили награду за свои труды «Мы поём не грустно, угостите вкусно, две гусиных грудки, да половина утки».

Андрей сам подготовил себе наряд козлика и шикарную звезду!Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Дайте тётка пятака!

Традиционно рождественский вертеп благодарят деньгами и сладостями. В большой мешок нам сыпали орехи, яблоки, пирожки, пряники, мандарины и конфеты. И отдельно давали «пятак». Директор нашего Первомайского Дома культуры, Алеся Николаевна, носила мешок на спине, как Дед Мороз. К концу нашего путешествия мы переживали, что этим мешком ее придавит к дороге, поэтому старшим мальчикам тоже выдали по пакету, они ж у нас мужчины! Хрупкая Алеся Николаевна горестно вздыхала от усталости и говорила о том, что надо было бы взять тачку. Я тоже несла дары и тоже устала. Да что там тачка, рассуждала я, нам бы чемодан на колесах. Вот так, подбадривая друг-друга, брели мы, замызганные по колено в грязи. Потом пришли в клуб, напились чаю и лимонаду, поделили на всех актеров сладости и денежку и, куда девалась усталость, ребятишки веселые побежали домой. И мы с Алесей Николаевной поделили: щедрые хозяева угостили нас кусочком копченного сала и домашней жареной колбаской. И мы тоже веселые побежали домой.