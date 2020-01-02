Настоящая иллюстрация к сказке «12 месяцев»: В новогоднем Донецке стоит апрельская погода

В новогоднем Донецке стоит по-настоящему апрельская погода. Ярко-синее небо, чистый асфальт и разве что редкие лужи - все, что осталось от обещанного синоптиками снега.

Донецкая зима. Фото: Вадима Журавлева

- А нечего долго спать, - смеется моя подруга-заядлая собачница. - Мы с Песом вышли и застали снежок. Все было белым-бело, как и обещали. Правда, всего полчаса.

И, если 1 января прошло, как в тумане для многих, причем во всех смыслах - весь день над Донецком висели тучи, то 2 января воочию ожила сказка "12 месяцев" - чистое небо и ослепительное солнце удивили дончан.

- Впечатление, что на дворе апрель. Даже жарко, - говорят мои дети, вернувшись с прогулки. - И пахнет, как весной. Полному впечатлению мешает только елка на главной площади.

Да, судя по всему, зимние каникулы в этом году пройдут без традиционных забав - катания на санках, снежных боев и строительства снеговиков. Эх! Но зато коммунальщикам - раздолье, да и братьям нашим меньшим - тоже неплохо.

Чудесные апрельские погоды стоят в Донецке в январе. Фото: Евгении Карпачевой

Дончане фотографируют виды города и саркастично комментируют "Звенит январская вьюга, ветры хлещут упруго!"

- Как мне нравится наша погода, на камнях ярко светится изумрудный мох, народ гуляет по городу, улыбается и жмурится от яркого солнышка, - написала донецкий фотограф Евгения Карпачева.

Но вот уже с середины января в Донецк придут морозы. Сначала до - 9, а затем и до -28! Так что наслаждаемся асфальтом без гололеда, апрельским солнцем и чистыми дорогами, скоро это закончится. А, как показывает практика, зима очень быстро надоедает людям.

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