Погода в Донецке: Когда ждать морозов дончанам

2 Янв. 2020 2020-01-02T09:58:59+03:00

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Синее небо, ослепительное солнце и лужи - вот так выглядит Донецк в первые дни нового 2020 года. Обещанный синоптиками снег растаял, едва коснувшись земли. И сейчас в городе полное ощущение Масленицы, разве что елка на главной площади немного сбивает с толка.

Сегодня в Донецке 0 градусов, ночью до -2.

И такая весенняя погода продержится еще пару недель. Зато, начиная с 16 января ударят морозы. Сначала до - 8 днем и -11 ночью. А уже в 20-х числах января до -28! Обещают нам снег. Так что еще будем вспоминать асфальт без гололеда и дороги без снежных заносов.

Одно плохо, что долгожданные каникулы у детворы проходят без традиционных зимних забав - санок, катания с горок и игры в снежки.

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ИСТОЧНИК KP.RU