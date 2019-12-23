«Почти как настоящие!» В Донецке снова «гуляют» поддельные деньги

В столице ДНР снова оживились фальшивомонетчики. В городе начали ходить рубли, которые с первого взгляда не отличить от настоящих.

- Внимательней присматривайтесь к деньгам, чтобы не попасть как я, - призывают в социальных сетях горожане. - Купюры выполнены идеально, с наличием всех знаков защиты.

Если бы не одно «но» – на банкнотах все же есть надписи «сувенир» либо «не является платежным средством». Однако не на всех.

- Есть тысяча рублей, на которой есть всё, и аппарат её «светит» нормально, но на ней не выбита точечками 1000 - та что на свету просвечивается, и сам значок медведя просто нарисован, - рассказала горожанка Анна Балдыч.

Нужно быть внимательными. Фото: vk.com/blacklist_donetsk

Среди донецких пользователей ВКонтакте разгорелся спор. Одни говорят, что деньги прежде, чем класть в карман, нужно проверять.

- Все степени защиты сложно технически подделать. Так что внимательнее смотрим на купюры. Особенно больших номиналов, - посоветовал дончанин Алексей Сафонов.

Другие комментаторы отмахиваются, мол «все не пересмотришь».

- Попасться можно элементарно, - пишет Денис Ховыч. - Даёшь продавцу пять тысяч и просишь килограмм свинины. Тебе дают сдачу три купюры по тысяче, семь по сотке, кучу полтинников и мелочи. Ты уставший с работы и с сумками. За тобой очередь. Поэтому убеждаешься, что сумма сдачи верна, сворачиваешь ее и кладешь в карман.

На поддельной 2000 купюре - ошибка в номере: цифр в нем должно быть 9, а не 10; к году выпуска прибавили 100 лет; а внизу, мелким шрифтом, прописано "не является платежным средством". Фото: cbr.ru и vk.com/blacklist_donetsk

К самым подделываемым купюрам присоединились и новый «200» и «2000» рублей. С такими купюрами в Донецке встречаются не часто, поэтому и попасть на «липу» достаточно просто.

- Знакомый отдал долг. Было несколько купюр – одна из них 2000 рублей оказалась фальшивкой. Сравнил с настоящей – рисунок не тот. Что самое интересное – год выпуска не 2018, а 2118, - рассказывает горожанин Ярослав Бужази. – Как эта банкнота оказалась у знакомого неизвестно. У него свой магазинчик, вот как-то и зашла.

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