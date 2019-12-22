«Мисс Донбасс – 2019» стала 19-летняя студентка донецкого вуза Валерия Лелеко

Борьба за главную корону «Мисс Донбасс» была не простой. Девушки соревновались в разных конкурсах на протяжении нескольких месяцев. В финал прошли только 18 участниц из разных уголков Донецкой Народной Республики, включая и подконтрольные Киеву территории.

- Все участницы были по-своему прекрасны, они показали, что обладают множеством талантов. Они доказали, что красота внешняя прекрасно сочетается с внутренней, гармонично дополняя друг друга, - сказали в министерстве культуры Республики.

Фамилии вице-мисс не разглашаются – они приехали из подконтрольных Украине территорий. Они получили 150 и 100 тысяч рублей соответственно. Остальным 15 участницам присвоили разные номинации и каждой вручили сертификат на 30 тысяч рублей.

Главная корона конкурса досталась девятнадцатилетней студентке донецкого вуза Валерии Лелеко. Она получила титул «Мисс Донбасс - 2019» и сертификат на 200 тысяч рублей.

Кроме главной короны, победительница получила сертификат на 200 тысяч рублей. Фото: министерство культуры ДНР

Победительница конкурса рассказала «Комсомолке», что принять участие в конкурсе ей предложила мама.

- Она увидела в интернете объявление, о начале подачи заявок, и предложила мне поучаствовать, - говорит Валерия. – Я уже участвовала в разных конкурсах, стала победительницей «Студенческой весны Донбасса» и после участвовала в таком же фестивале в Перми. А «Мисс Донбасс» стал бы для меня новым опытом, поэтому и согласилась.

Для Валерии женский идеал - умная, женственная, харизматичная и, конечно же, воспитанная девушка. Фото: личный архив Валерии Лелеко

Девушка без труда прошла в финал. К этому событию подготовка длилась две недели. Преподаватели обучали девушек актерскому мастерству, хореографии и дефиле.

- Когда в финале объявили, что я победила, мои первые эмоции были радость и шок одновременно. Я и до сих пор не могу поверить в то, что именно я получила титул «Мисс Донбасс», - рассказывает Лелеко. - У меня была самая лучшая группа поддержки - любимые родители и друзья. Они были со мной с самого начала конкурса и до конца, верили в меня больше, чем я сама

Валерия считает, что чтобы стать мисс, нужно, в первую очередь, работать над собой, учиться чему-то новому, быть целеустремленной. С уважением относиться к окружающим.

- Для меня идеал женщины - умная, женственная, харизматичная и, конечно же, воспитанная девушка, - сказала победительница «Мисс Донбасс - 2019».

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