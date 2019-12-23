Владимир Цемах подал иск в Европейский суд по правам человека против Украины и Нидерландов

Бывший командир подразделения противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики Владимир Цемах (позывной Борисыч), которого украинская сторона подозревала в сбитии малазийского «Боинга» под Торезом 17 июля 2014 года, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины и Нидерландов.

НАКАЧИВАЛИ ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

- Отец обвинил сотрудников правоохранительных органов двух стран в незаконном похищении и удержании в СИЗО Киева, а также в применении к нему психотропных препаратов, - прокомментировала «КП» дочь Владимира Цемаха - Мария Левченко-Цемах.

Как мы сообщали ранее, учителя физкультуры Снежнянского горного техникума Цемаха похитили агенты украинских спецслужб из собственной квартиры в Снежном утром 27 июля 2019 года. Они накачали его психотропными веществами и переправили в инвалидном кресле через линию соприкосновения в Марьинку, а оттуда в Киев, где содержали в изоляторе.

Планировалось, что бывший командир подразделения ПВО выступит в суде «Схипхол» Нидерландов по делу о крушении малазийского «Боинга». Он должен был дать якобы ценные показания по скайпу, что было определено международным соглашением между Украиной и Нидерландами.

Российский адвокат Анатолий Кучерена, председатель Общественного совета при МВД России приезжал в Снежное, чтобы помочь Цемаху оформить иск в ЕСПЧ. Семья бывшего ополченца надеется, что он выиграет это дело в Страсбурге.

Как «КП» сообщала своим читателям, в сентябре Владимир Цемах, проходивший в качестве свидетеля по делу о сбитом «Боинге», был освобожден украинским судом из-под стражи под личное обязательство. А 7 сентября его передали России в рамках большого обмена заключенными. Из Москвы Владимир вернулся в родной город Снежное.

УКРАИНА ОБЪЯВИЛА В РОЗЫСК

Многие политологи уверены, что Киев не пошел бы на этот шаг, если бы Цемах представлял ценность как свидетель и тем более участник трагедии со сбитым малайзийским «Боингом» в 2014 году.

Однако уже через некоторое время Владимира Цемаха в Украине объявили в розыск. Сам он, когда узнал об этом, рассмеялся.

- Пока не найдут виновных в крушении «Боинга», в покое нашу семью не оставят, - говорит дочь Цемаха.

Находящемуся в отставке военному вменяют часть 1 статьи 258 «Создание и участие в террористической организации», согласно которой в Украине Борисычу грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Сейчас Владимир живет в Снежном. Его дочь говорит, что он поправляет здоровье и привыкает к относительно спокойной жизни. У военного в отставке высокое давление, риск образования тромбов, а еще то, что во время боевых действий у него была сломана спина, – дает о себе знать.

- Дело не в деньгах, - прокомментировала решение Цемаха подать иск в ЕСПЧ Мария. – Отец хочет, чтобы виновные понесли заслуженное наказание.

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