Ирина Цемах – о похищении мужа украинскими спецслужбами: У Володи не было ПВО, чтобы сбить малазийский Боинг

- Папа, как к тебе относятся в застенках СБУ? - спросила 5 июля по телефону Владимира Цемаха его дочь Мария.

- Как в тюрьме, - только и сказал он.

- Папа, держись!

Поговорить 30 секунд с отцом Марии позволил киевский адвокат Владимира Борисовича. Его в очередной раз допрашивали в здании Службы безопасности Украины (СБУ) в День его рождения. 5 июля Цемаху исполнилось 58 лет.

Сейчас Владимира Цемаха удерживают в изоляторе СБУ в Киеве. Фото: из семейного архива

Учителя физкультуры одной из общеобразовательных школ Снежного Владимира Цемаха похитили агенты украинских спецслужб из собственной квартиры утром 27 июня. Они накачали его психотропными веществами и переправили в инвалидном кресле через КПП «Марьинка».

В КИЕВЕ ДАЛИ 60 СУТОК АРЕСТА

- Когда пришла домой после работы, наш серебристый Хендай стоял не там, где обычно, - вспоминает подробности того дня, когда диверсанты выкрали Цемаха, его супруга Ирина. – Открыв квартиру, в прихожей увидела следы борьбы. На пороге были затертые следы крови, рядом лежало кухонное полотенце в крови. Тут же валялись ключи от машины, разбитые его солнцезащитные очки, портмоне и мобильный телефон.

Ирина Владимировна позвонила в полицию и больницы города, но зацепки, где мог бы быть ее муж, не появилось.

Буквально на следующий день на электронный адрес Снежнянского горного техникума, директором которого является Ирина Цемах, пришло письмо из Киева. Из него она узнала, что супруга задержали сотрудники СБУ.

Дочь Владимира Цемаха позвонила адвокату отца, и он сообщил ей, что Владимир Борисович задержан предварительно на 60 суток (до 25 августа включительно). Ему инкриминируют часть 1 статьи 258 УК Украины («Создание и участие в террористической организации»).

Шевченковский районный суд Киева постановил оставить Цемаха под арестом до 25 августа

ИЗ ОРУЖИЯ БЫЛ ТОЛЬКО АВТОМАТ

Между тем, по украинским телеканалам прошла информация, что Владимира Цемаха обвиняют в крушении малазийского Боинга 777 17 июля 2014 года.

- Тогда мой муж еще не был начальником противовоздушной обороны (ПВО) Снежного, - утверждает Ирина Владимировна. – На эту должность его назначили 23 октября 2014 года. До этого он поочередно нес вахту на двух блокпостах в городе. А в момент самого крушения лайнера и вовсе был дома - восстанавливался после осколочного ранения головы, контузии и разрыва барабанной перепонки, о чем есть медицинское заключение.

Общеизвестно: когда вспыхнула война, ополченцы порой с палками преграждали путь наступающей украинской армии. Тогда еще ни Министерства обороны, ни сформированных воинских подразделений не было. Ополченцы не получали денежного довольствия – ими руководил инстинкт защитить свою семью и отстоять границы Родины.

- Когда же супруга назначили начальником ПВО Снежного, в его распоряжении оказалась всего одна ЗУшка (зенитная установка. - Авт.), которую он прикрутил к своему грузовичку, на котором ездил между блокпостами в родном Снежном, - рассказывает Ирина Цемах. - Другого более мощного вооружения, способного дотянуться до высоты полета Боинга 777, у него не было.

Владимир Цемах – кадровый военный. Окончил Полтавское высшее зенитное ракетное командное краснознаменное училище. Воевал в Афганистане с 1982 по 1984 год. Затем служил в разных гарнизонах на Дальнем Востоке. На пенсию вышел в 32 года и с семьей вернулся в Снежное, где жили родители его и супруги.

С фотографии, которую Ирине Цемах прислал адвокат ее мужа, смотрит мужчина с отрешенным взглядом. На ней у именинника Владимира заклеена пластырем травмированная часть головы, а на левом предплечье - два следа от инъекций.

НА КОНТРОЛЕ ОМБУДСМЕНА

Сейчас Владимира Цемаха удерживают в изоляторе СИЗО Киева.

- Почему похитили моего мужа, мирного человека с кучей болячек? - задается вопросом Ирина Владимировна. – У Володи высокое давление, плохое зрение, он вообще чудом встал на ноги после полученного в ходе боевых действий перелома позвоночника.

Дома Владимира ждут жена, дочь, 2-летний внук Саша и 7-летняя внучка София.

Мария Цемах обратилась за помощью в Организацию Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста и к Уполномоченному по правам человека в ДНР Дарье Морозовой.

- Мы очень надеемся, что Володя попадет под программу обмена военнопленными, - говорит Ирине Цемах. - Хотя он и давно уже гражданский человек, учитель физкультуры.

Вот что она сказала по поводу телефонного разговора дочери с Владимиром:

– Применяют ли к мужу меры насильственного воздействия, накачивают ли сейчас психотропными веществами – без видеосвязи точно не установить. Если его будут заставлять говорить то, что надо Украине, под воздействием психотропных препаратов, он, понятное дело, может озвучить все, что им нужно. Мы ждем любых подвохов.