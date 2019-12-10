Грэм Филлипс: Настоящий прорыв будет, когда закончится война и прекратятся обстрелы

В Донбассе не перестают обсуждать встречу «нормандской четверки» в Париже. За ее ходом пристально следили все, кому не безразлична судьба Донбасса. В том числе и друг Республик – британский журналист Грэм Филлипс.

- От Нормандии, как и вы, я перевариваю информацию оттуда. Многое мы уже слышали, но есть и новое - естественно, то, что Аваков сказал, что Путин отказывается отдавать контроль над границами Киеву, очень интересно, - говорит Грэм в интервью «Комсомолке».. Конечно, в своем старом репертуаре Зеленский сказал, что «Крым и Донбасс - это Украина» - это уже не серьезно и никому не интересно, так же как и его речь о «выборах в Донбассе, которые будет контролировать Украина».

Независимый журналист заявил о желании увидеть на деле, какой будет конкретная разница между достигнутыми в Нормандии договоренностями и воплощением их в Донбассе.

- Был прогресс по поводу разведение сил, это правда. Но, конечно, настоящий прорыв будет, когда вместо «буферной зоны» будут нормальные границы, никаких санкций, нормальная жизнь и вообще, когда закончится война и прекратятся обстрелы. Посмотрим, когда это случится и, конечно, надеемся на что-нибудь хорошее.

В ТЕМУ

Жители Донбасса: Больших надежд на встречу «нормандской четверки» в Париже не возлагали

Лидеры России, Германии и Франции (Подробнее...)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

После встречи в «нормандском формате» в Донбассе обсуждают интеграцию с Россией

Сегодня в Донецке проходит круглый стол с участием Главы Республики (Подробнее...)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грэм Филлипс вернулся в Донбасс – жители увидели в этом знак больших изменений

Сам британский журналист не связывает свой приезд с какими-либо событиями (Подробнее...)