2019-12-10T15:35:36+03:00
Политика

Грэм Филлипс: Настоящий прорыв будет, когда закончится война и прекратятся обстрелы

Независимый британский журналист поделился с «Комсомолкой» своими мыслями по поводу встречи «нормандской четверки»
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: vk.com/grishawphillipsФото: vk.com/grishawphillips
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В Донбассе не перестают обсуждать встречу «нормандской четверки» в Париже. За ее ходом пристально следили все, кому не безразлична судьба Донбасса. В том числе и друг Республик – британский журналист Грэм Филлипс.

- От Нормандии, как и вы, я перевариваю информацию оттуда. Многое мы уже слышали, но есть и новое - естественно, то, что Аваков сказал, что Путин отказывается отдавать контроль над границами Киеву, очень интересно, - говорит Грэм в интервью «Комсомолке».. Конечно, в своем старом репертуаре Зеленский сказал, что «Крым и Донбасс - это Украина» - это уже не серьезно и никому не интересно, так же как и его речь о «выборах в Донбассе, которые будет контролировать Украина».

Независимый журналист заявил о желании увидеть на деле, какой будет конкретная разница между достигнутыми в Нормандии договоренностями и воплощением их в Донбассе.

- Был прогресс по поводу разведение сил, это правда. Но, конечно, настоящий прорыв будет, когда вместо «буферной зоны» будут нормальные границы, никаких санкций, нормальная жизнь и вообще, когда закончится война и прекратятся обстрелы. Посмотрим, когда это случится и, конечно, надеемся на что-нибудь хорошее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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