2019-12-10T19:08:02+03:00
Политика

После встречи в «нормандском формате» в Донбассе обсуждают интеграцию с Россией

Сегодня в Донецке проходит круглый стол с участием Главы Республики [фото, видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИНОльга ГАЛЬСКАЯ
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Глава Республики отметил, что все достижения были бы невозможным без поддержки братского народа и руководства Российской Федерации. Фото: glavadnr.ruГлава Республики отметил, что все достижения были бы невозможным без поддержки братского народа и руководства Российской Федерации. Фото: glavadnr.ru
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За вчерашними переговорами лидеров России, Германии, Франции и Украины в Донбассе наблюдали с пристальным вниманием. Больших ожиданий от встречи «нормандской четверки» не было. Хорошо, что хотя бы о чем–то договорились. Прекращение огня, разведение сил и средств и обмен пленными – это основные направления, которые ждут незамедлительного выполнения.

Встреча в Париже интегрировать в Россию. Этому в подтверждение – очереди в паспортные столы на подачу документов на российское гражданство. Утром 10 октября под миграционками по–прежнему много людей. Еще одно событие, которое говорит о неизменном стремлении Республик – круглый стол «Итоги и перспективы интеграционных процессов Донбасса и России».

Сегодня в Донецке проходит круглый стол с участием Главы Республики и депутатов Госдумы России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня в Донецке проходит круглый стол с участием Главы Республики и депутатов Госдумы РоссииФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Работа круглого стола началась в Донецке с участием Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, представителями правительства Республики и депутатами Государственной Думы Российской Федерации.

– Мы обсудим результаты нашей совместной работы, стараясь быть максимально объективными в оценках, а также поговорим о новых возможностях и перспективах, – обратился к участникам круглого стола Денис Владимирович. – За время существования Народных Республик, за весь период их становления мы прошли очень непростой путь в условиях вызовов военного времени. Каждый прожитый год был ознаменован множеством событий, ставших залогом дальнейшего развития нашего государства.

Сегодня в Донецке проходит круглый стол с участием Главы Республики и депутатов Госдумы России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня в Донецке проходит круглый стол с участием Главы Республики и депутатов Госдумы РоссииФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава Республики отметил, что все достижения были бы невозможным без поддержки братского народа и руководства Российской Федерации.

– Интеграционные процессы с Россией, которые с каждым днем только набирают обороты, вселяют в наших граждан надежду и уверенность в то, что мы не одни в своей борьбе, что у нас есть неоценимая помощь и поддержка, за которую мы будем всегда благодарны. Сегодня мы можем гордиться своими успехами и достижениями в общем стремлении быть ближе к России, – отметил руководитель государства и заявил об уверенности в плодотворной для всех сторон работе.

Круглый стол с участием Главы ДНР и депутатов Госдумы России.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За круглым столом обсуждаются проблемы и перспективы совершенствования процедуры паспортизации жителей Донбасса российскими паспортами и Республиками и развитие экономического взаимодействия Республик с субъектами Российской Федерации.

Сегодня в Донецке проходит круглый стол с участием Главы Республики и депутатов Госдумы России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня в Донецке проходит круглый стол с участием Главы Республики и депутатов Госдумы РоссииФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донецкий историк Наталья Пархоменко: Мир наступил бы быстрее, если бы не служение националистам

- Самое действенное решение – это двигаться дальше, что и демонстрирует этот круглый стол. Я слышала много упаднических речей. Чем ближе было 9 декабря – тем их становилось больше. Особенно по поводу того, что сольют, отдадут границы, а здесь начнется люстрация. Мол, воздвигнут забор, обнесут нашу Республику колючей проволокой. Но посмотрите, процесс интеграции в образовании, медицине идет полным ходом. Да, наши учителя, медики скрипят от увеличившейся нагрузке, но переходят на другие стандарты.

На встрече в Париже Зеленский и не скрывал, что ему нужна граница, а дальше, мол, порядок наведет. А Путин стоял на соблюдении «Минска будет идти уже шестой год! Тогда Путин, Меркель, Олланд и Порошенко обсудили как остановить кровопролитие. Встречались в нормандском замке Шато де Бенувиль в ходе мероприятий в честь 70-летия высадки союзников в Нормандии. Тогда на официальном завтраке в течение 15 минут они говорили о политическом решении кризиса. И если бы не служение Порошенко националистам, наверное, мир на Донбассе наступил бы быстрее. Потом переговоры стали многочасовыми, а три года «четверка» вместе не встречалась вообще. Но сейчас, надеюсь, отношения разморозятся - и Зеленский не будет повторять ошибок предшественника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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