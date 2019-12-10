2019-12-10T15:20:04+03:00
Политика

Денис Пушилин: Мы можем уверенно строить планы на будущее

Глава Республики принимает участие в круглом столе, посвященном интеграции с Россией
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИНОльга ГАЛЬСКАЯ
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В Донецке проходит круглый стол «Итоги и перспективы интеграционных процессов Донбасса и России»В Донецке проходит круглый стол «Итоги и перспективы интеграционных процессов Донбасса и России»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Сегодня в Донецке проходит крупное событие – круглый стол «Итоги и перспективы интеграционных процессов Донбасса и России». В нем принимают участие представители правительства Донецкой Народной Республики и депутаты Государственной Думы России.

С приветственным словом к участникам круглого стола обратился Глава Республики Денис Пушилин. Руководитель государства заявил, что первым самым значимым событием для Донбасса в рамках интеграции стало подписание в 2016 году Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным указа о признании документов, выданных государственными органами Республик.

– С того момента прошло три года, а мы значительно продвинулись дальше: наши граждане по упрощенной системе получают российские паспорта, высшие учебные заведения успешно проходят российскую аккредитацию, расширена география сотрудничества с различными российскими регионами. Но главным для нас является то, что мы можем уверенно строить планы на будущее и надеяться на реализацию даже самых амбициозных проектов в различных сферах жизнедеятельности нашего общества, – отметил Денис Владимирович.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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