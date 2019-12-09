Грэм Филлипс вернулся в Донбасс – жители увидели в этом знак больших изменений

Независимый британский журналист Грэм Филлипс снова в Донбассе. О его возвращении в Республики мы узнали за пару недель до приезда. Грэм рассказал, что для него это радостное событие, ведь здесь он провел не один год.

В самое тяжелое время Грэм практически не уезжал с передовых. Почти каждый день он снимал репортажи и рассказывал всему миру о происходящем. Когда обстрелы немного стихли и обстановка стала менее напряженной, журналист отправился снимать репортажи в Европу и Россию. Но и там Грэм не забывал о Донбассе.

Российские телеканалы проявляют интерес

И вот – спустя год отсутствия – он вернулся. Из Москвы – прямиком в Луганск. Да еще и не с пустыми руками. В российской столице люди приносили Грэму вещи для нуждающихся. Их он привез в Донбасс – в детский дом Лутугино.

– Очень приятно вернуться в любимый край! Я буду делать репортажи. Естественно, как всегда, все будет по–честному! – сказал Филлипс после возвращения.

Также британский журналист дал понять своим зрителям, что он по–прежнему остается независимым журналистом.

– Я уже много лет делаю репортажи из Донбасса. Были моменты, когда российские телеканалы брали все, что я снимал. Гонорары мне не платятся. Но часто я рисковал жизнью при съемке, а интереса к репортажам не было, – рассказывает Грэм на. – На этот раз я вижу заинтересованность со стороны российских изданий и телеканалов. Это очень хорошо. Я делаю все возможное, чтобы поговорить с ними, предоставить любые материалы, которые у меня есть. Но это не значит, что я работаю на кого–то или принимаю от них деньги. Просто дядя Гриша (так называют Филлипса в Донбассе) добрый. Вот уже пять лет я работаю только на себя.

У Грэма в Донбассе много друзей. Фото: архив героя публикации

«Зеленский глубоко ошибся»

В первую очередь британец решил показать, что происходит в районе участка разведения сил у Золотого.

– Мы ждем окончания войны. В Украину, конечно, никто назад не пойдет. Потому что слишком много произошло, слишком много пролилось крови. Но неопределенность – это ужасно, – говорят жители Золотого. – Донбасс всю жизнь работал. И к нам пришли те, кто ничего тут не построил. Они стреляют по мирным жителям. И весь этот кошмар никто не может остановить уже шестой год подряд.

Британцу показали, где проходил скандальный диалог президента Украины Владимира Зеленского с националистами, в котором гарант незалежной позволил себе вести беседу чуть ли не на жаргоне. Фраза «Я же не лох какой–то, а президент этой страны. Я пришел поговорить, а увидел перед собой парня, который решил, что перед ним лопух стоит» – облетела людей за считанные минуты.

– Мы смотрели, как он приезжал. Это было видно. Вон крайние хаты стоят. Тут до позиций метров триста от силы. Но он очень глубоко ошибся, когда отрицал, что лох. Многие называют Зеленского клоуном, но он даже не клоун. Клоун – это почетная профессия.

Мечтает провести День Победы в Донецке

Грэм рассказал в «Комсомолке» о своих впечатлениях от увиденного в Донбассе на этот раз. По мнению независимого журналиста, военная обстановка в Луганской Народной Республике действительно изменилась.

- Разведение сил и средств со стороны Республики действительно произошло. Я увидел это своими глазами. Обстановка немного улучшилась. Обстрелов стало намного меньше, но будет хорошо, когда их вовсе не будет и война закончится. Но я уверен, что встреча в Париже ничего не изменит.

Филлипс не был в Донбассе целый год. Фото: архив героя публикации

- В этот раз планируешь приехать и в Донецк или будешь снимать только в Луганске?

- Поездку я посветил Луганску - для меня это любимый город. Донецк тоже любимый, но там всегда базируются много журналистов. Они большие молодцы, я считаю их своими товарищами, но меня больше привлекают съемки в Луганской Народной Республике, потому что здесь меньше журналистов. Тем для съемок здесь очень много. Ну а самая большая мечта – встретить День Победы в Донецке.

Некоторые жители Республик высказали мнение, что приезд Филлипса предвещает большие изменения в Донбассе.

- Приехал Грэм – значит – что-то будет. Не зря же после такого долгого перерыва он вернулся снимать репортажи, - говорит жительница Луганска Марина Иванченко. – Может, обострение на фронте или наоборот авершение этого кошмара.

Не удивительно, что многие увидели в этом знак. Не редко бывало так, что приезды известных журналистов совпадали с громкими событиями в Республиках.

- Зря некоторые люди думают, что если приехал Гриша, значит, будет обострение на фронте. Это не так, - говорит Филлипс. - Я не отношусь к таким журналистам, так как всегда приезжаю по личным соображениям – в том числе и по-хорошему поводу.

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