2019-12-08T11:05:15+03:00
Политика

Когда Донецк был маленьким - В сеть попал документальный фильм с редкими кадрами хроники за 150 лет

В фотографиях, кадрах хроники, песнях собрана история Донбасса за 150 лет [видео]
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Освобождение Сталино. Фото: https://polkua.com/Освобождение Сталино. Фото: https://polkua.com/
Изменить размер текста:

Кто-то давно сказал, что родной город – это третий родитель и еще один ребенок – как можно его не любить? О малой Родине, где родился и вырос, написаны сотни песен, стихов, рассказов, романов, сняты фильмы, множество художников признавались в любви своему краю в картинах. С началом войны у всех оставшихся эта любовь усилилась в разы и приобрела какую-то трепетность, действительно, как к ребенку. Вчера кто-то умный откопал в недрах интернета фильм об истории Донецка в короткой хронике уместилась вся история города – фотографии Юзовки, кадры освобождения Сталино, советская хроника, лихие девяностые, довоенный период.

Просмотр этого фильма равносилен просмотру семейного альбома. Мы знаем Донецк развитым промышленным и культурным мегаполисом. Мы и историю знаем, и знаем, что так было не всегда. Но увидеть это воочию, это как найти фотографию своих бабушек и дедушек, когда они еще были детьми. Непередаваемые ощущения. Или вот кадры строительства Донбасс Арены, новый аэропорт, улица Артема, когда там еще были канцтовары и художественный магазин – это уже новейшая история знакомая практически всем. Но уже история и даже не верится, что все это было совсем недавно.

Редкие кадры кинохроники Донецка за 150 лет.! другой источник

Пока смотрела – расплакалась, когда увидела мальчишку, который вытаскивающего кресты с могил немецких солдат, разрушенного корпуса ДПИ и на кадрах нового аэропорта. А вообще каждый кадр в фильме дорог. Целый набор чувств испытываешь при просмотре – умиление, восхищение и конечно гордость от причастности. Все-таки повезло родиться именно тут! А город – отстроим. Раз восстановили после войны, то сейчас сам бог велел. Глядишь через несколько лет точно так же будем смотреть и не верить, что совсем недавно у нас были обстрелы и разрушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Обстрелы Республики продолжаются. Где твой мир, Зеленский?
Марина Харькова: Шоу "Обними бандеровца" не найдет отклика в сердцах дончан
Погода в Луганске сегодня: +2, местами гололед
Погода в Донецке сегодня, 8 декабря: +3 и без осадков
Донбасс-то был прав! Венецианская комиссия указала Украине на место, где должен быть ее язык
Какие пенсии даст Украина жителям Донбасса в 2020 году
На переговорах в Минске по Донбассу ОБСЕ будет представлять специалист по России и СНГ
Птицеводы ДНР и ЛНР хотят провести пять голубиных гонок на сотни километров
Пловец из ДНР установил мировой рекорд на соревнованиях в России
В украинской армии в Донбассе будут воевать рекруты и мастер-сержанты, а офицеры в это время – водку пить
В Ростовской области откроют еще два пункта выдачи российских паспортов жителям Донбасса
В ДНР за срубленную елочку можно загреметь за решетку
Под Донецком Украине передали тело снайпера-подполковника СБУ Каплунова