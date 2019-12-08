Когда Донецк был маленьким - В сеть попал документальный фильм с редкими кадрами хроники за 150 лет

Кто-то давно сказал, что родной город – это третий родитель и еще один ребенок – как можно его не любить? О малой Родине, где родился и вырос, написаны сотни песен, стихов, рассказов, романов, сняты фильмы, множество художников признавались в любви своему краю в картинах. С началом войны у всех оставшихся эта любовь усилилась в разы и приобрела какую-то трепетность, действительно, как к ребенку. Вчера кто-то умный откопал в недрах интернета фильм об истории Донецка в короткой хронике уместилась вся история города – фотографии Юзовки, кадры освобождения Сталино, советская хроника, лихие девяностые, довоенный период.

Просмотр этого фильма равносилен просмотру семейного альбома. Мы знаем Донецк развитым промышленным и культурным мегаполисом. Мы и историю знаем, и знаем, что так было не всегда. Но увидеть это воочию, это как найти фотографию своих бабушек и дедушек, когда они еще были детьми. Непередаваемые ощущения. Или вот кадры строительства Донбасс Арены, новый аэропорт, улица Артема, когда там еще были канцтовары и художественный магазин – это уже новейшая история знакомая практически всем. Но уже история и даже не верится, что все это было совсем недавно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/748411" frameborder="0"></iframe> Редкие кадры кинохроники Донецка за 150 лет.! другой источник

Пока смотрела – расплакалась, когда увидела мальчишку, который вытаскивающего кресты с могил немецких солдат, разрушенного корпуса ДПИ и на кадрах нового аэропорта. А вообще каждый кадр в фильме дорог. Целый набор чувств испытываешь при просмотре – умиление, восхищение и конечно гордость от причастности. Все-таки повезло родиться именно тут! А город – отстроим. Раз восстановили после войны, то сейчас сам бог велел. Глядишь через несколько лет точно так же будем смотреть и не верить, что совсем недавно у нас были обстрелы и разрушения.