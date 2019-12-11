Елочные базары 2019 в Донецке: список мест, где можно купить елку на Новый год 2020

Уже совсем скоро в столице Республики можно будет приобрести «живую новогоднюю красавицу». Елочные базары 2019 в Донецке будут находиться в каждом районе города. Всего же будет работать 100 официальных торговых точек.

Сейчас по всей территории Донецкой Народной Республики сотрудники лесхоза усилили охрану хвойных насаждений. В этот период активизируются браконьеры: одни идут на кражу дерева для продажи, другие, чтобы установить дома. Однако за незаконную вырубку леса можно «нарваться» не только на административную, но и на уголовную статью.

Публикуем список адресов, где можно законно приобрести новогоднюю елку:

БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН

ул. Краснооктябрьская в районе дома №87; ул. Октября район дома №18; ул. 230-й Стрелковой дивизии: напротив СК «Спортмакс», в районе дома № 11, напротив «Вируса», между автомобильной стоянкой «Цветочный» и магазином «Ярмарок», в районе супермаркета «Обжора»; ул. Римского-Корсакова (в районе дома №20); ул. Арктики (в районе парка «Энергетик»); ул. Полоцкая, 13«б»; пересечение улиц Нижнекурганской и Клайпеды; ул. Октября, 20 «а» и в районе аптеки «Арника».

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

пл. Конституции,1; пересечение улицы Челюскинцев и проспекта Богдана Хмельницкого; ул. Челюскинцев (напротив входа в Крытый рынок); пр. 25-летия РККА: площадка дома №11 и №12; пересечение ул. Кобозева и пр. Павших Коммунаров; пр. Богдана Хмельницкого, 93; бул. Шевченко, 6 «б»; ул.50-летия СССР, 101).

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ул. К. Ратникова (микрорайон «Парковый»); пр. Ильича, 85; пересечение ул. 50-й Гвардейской дивизии и ул. Цусимской; ул. Кадиевская микрорайон «Строитель»; пр. Павших Коммунаров (площадка возле дома №77); пересечение ул. Герцена и пр. Красногвардейский; бул. Шевченко,54; пересечение бул. Шевченко и ул. Владычанского; ул. Черниговская (внутриквартальная площадка).

В Донецке будут работать 100 елочных базаровФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

КИЕВСКИЙ РАЙОН

ул. Артема: возле дома №169а, №194, 160, пересечение с улицами Горная и Куйбышева; ул. Университетская, 78, 240а; ул. Звягильского, 56; пр. Киевский, 5; пр. Партизанский (автостоянка около рынка «Путиловский»); пр. Павла Поповича (возле дома №33).

КИРОВСКИЙ РАЙОН

ул. Кирова: возле дома №445, 435, 151; ул. Бирюзова, 38а; ул. Державная, 37; ул. Коммунаров, 48; ул. Петровского,93, 113е; ул. Ляшенко,2 и 9; ул. Н. Островского, 32б и 20а; ул. Туполева, 9а.

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

ул. Куйбышева, 87; ул. 60 лет СССР, 5, 24; ул. Церетели, 6а; ул. Куйбышева: 202а, остановка «Словацкая», дом 223/225 в районе стоматологии и рядом с 215 домом; пр. Александра Матросова, 1; пр. Панфилова: 67 и 122а; ул. Зуевская (район рынка); ул. Лузина, 9; ул. Воинская, 36.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

пересечение ул. Куприна с пр. Ленинский; ул. Куприна: дом 132 и возле ДК ХХI съезда; ул. Аксакова, 21; пр. Ленинский, 11б, 18 и 148; ул. Стадионная, 3д; ул. И. Ткаченко: 1б и площадка возле бывшего кинотеатра «Родина»; ул. Кирова: 2 и 14; ул. Пухова: дом 31 и площадка перед комплексом цветочных павильонов «Бианка»; ул. Пилотная; ул. Речная,18.

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН

пересечение улиц Петровского и Ревякина; пл. Победы, 20; ул. Петровского, 258а; ул. Шуйская (вблизи торговых павильонов).

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

ул. Большая Магистральная, 29 «а»; ул. Коммунистическая,9; ул. Волго-Донская, 7б; пересечение улиц Большая Магистральная и Буденновских партизан; ул. Раздольная: 2б и 34 «Б»; ул. Щетинина: 5 и 20б; ул. Будённовских партизан: напротив санатория «Шахтерские Зори» и дом 64а.

г. МОСПИНО

ул. Короленко, 10а.

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