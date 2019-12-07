2019-12-07T14:40:34+03:00
Общество

В ДНР за срубленную елочку можно загреметь за решетку

В Уголовном кодексе ДНР есть статья, в котором написано, что за незаконную вырубку деревьев можно сесть в тюрьму на срок до шести лет
Екатерина Сорока
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Уголовное дело заводится по части третьей, статьи 304 Уголовного кодекса ДНР. Фото: rg.ruУголовное дело заводится по части третьей, статьи 304 Уголовного кодекса ДНР. Фото: rg.ru
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С 18 ноября сотрудники государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства ДНР уже готовятся к Новому году – 2020. Они усилили охрану в лесах, особенно в хвойных зонах. Чтобы не допустить незаконную вырубку елей и сосен в период ажиотажа перед праздником.

— Государственный комитет лесного и охотничьего хозяйства ДНР предупреждает об административной и уголовной ответственности за незаконную рубку хвойных насаждений и незаконную охоту, — напомнили в комитете.

Если в лесу поймают такого «дровосека», то он должен будет заплатить штраф в размере от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов – от 170 до 340 рублей, а для должностных лиц – от 238 до 408 рублей. Также нужно будет возместить ущерб в фонд комитета – до 5 тысяч рублей.

В случае, если нарушитель срубил деревьев больше, чем на пять тысяч рублей, то на него оформляется уголовное дело. И он может сесть в тюрьму на срок до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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