Мир или война? Что думают дончане о встрече в нормандском формате

Лидеры четырех стран (России, Германии, Франции и Украины) встретятся впервые за три года. Конечно, будут говорить не только о войне на Донбассе, где обстрелы не прекращаются даже после показательного разведения сил, но и о газе.

Радикалы незалежной, которые исключительно за то, чтобы война на Донбассе продолжалась, пугают майданами, если Украина капитулирует в результате переговоров. В их понимании капитуляция – это разведение сил, прекращение обстрелов.

Националистов как бы ласково успокаивают. Киев очень боится новых майданов. К примеру вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба уже заявил, что документ, который подпишут участники , не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.

А вот его содержание станет результатом этих переговоров.

- Я вам скажу, что этот документ не содержит каких-то супер прорывных идей, - заявил Кулеба журналистам. - В МИДе проект документа готов. Но это лишь "мясо", которое потом еще можно дополнить теми вещами, о которых удастся договориться.

До встречи, которую многие политики склонны считать крайне важной, осталось три дня. «Комсомолка» пообщалась с дончанами и расспросила об их ожиданиях от саммита.

Владимир, студент исторического факультета ДонНУ:

- Я думаю, в Париже мировые лидеры просто обменяются мнения и подпишут бумагу, полную дипломатических словес, но лишенную практического смысла. В прифронтовых районах как стреляли, так и стреляют, на блок-постах твориться невесть что. Так оно и будет. В мирный настрой Украины не верю!

Марина, учитель младших классов:

- У меня двойственные чувства. Я устала от войны, но вдруг по итогам "встречи четырех" границу отдадут Украине? Тут ведь хаос начнется, опять продукты исчезнут, зарплаты перестанут платиться. Хотя мой парень, который сейчас на передовой, успокаивает: не отдадим никогда!

Олег, перевозчик:

Мне лично глубоко безразлично. Паспорт российский в кармане. Если бы не жилье в Донецке, уже б уехал в РФ. А так получать там больше, но платить за квартиру половину зарплаты... Лучше я здесь баранку крутить буду.

Иван Сергеевич, житель Октябрьского:

- Придите на улицу Стратонавтов и расскажите о минских соглашениях. Только убегайте быстро! Такие же будут и парижские.

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