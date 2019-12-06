2019-12-06T10:03:34+03:00
Политика

Украинская армия обстреляла Красный лиман в ЛНР

Об этом сообщили в СЦКК
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Фото: sharknews.comФото: sharknews.com
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Вооруженные формирования Украины один раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам со стороны киевских силовиков подвергся район села Красный Лиман, - говорится в сообщении.

Отмечается, что солдаты украинской армии для обстрела населенного пункта применяли различное вооружение.

- Огонь велся из 82-милиметровых минометов, вооружения БМП и станковых противотанковых гранатометов (СПГ), - рассказали в СЦКК.

В то же время украинские вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения в ДНР, выпустив по территории Республики 32 боеприпаса. Под огонь киевских силовиков попали несколько населенных пунктов на донецком, мариупольском и горловском направлениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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