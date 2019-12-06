Украинская армия обстреляла Красный лиман в ЛНР

СЕГОДНЯ 10:03 2019-12-06T10:03:34+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

Изменить размер текста: A A

Вооруженные формирования Украины один раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам со стороны киевских силовиков подвергся район села Красный Лиман, - говорится в сообщении.

Отмечается, что солдаты украинской армии для обстрела населенного пункта применяли различное вооружение.

- Огонь велся из 82-милиметровых минометов, вооружения БМП и станковых противотанковых гранатометов (СПГ), - рассказали в СЦКК.

В то же время украинские вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения в ДНР, выпустив по территории Республики 32 боеприпаса. Под огонь киевских силовиков попали несколько населенных пунктов на донецком, мариупольском и горловском направлениям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Провокация накануне саммита «нормандской четверки»: в Донбассе к линии фронта выдвигаются танки 14-й бригады ВСУ

Украинские солдаты в целях маскировки перекапывают мерзлую землю, по которой проходит тяжелая бронетехника (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU