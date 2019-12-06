ВСУ выпустили 32 боеприпаса по трем направлениям ДНР

СЕГОДНЯ 09:55 2019-12-06T09:55:20+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины девять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 32 боеприпаса. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что обстрелам со стороны киевских силовиков подверглись все направления Республики.

- В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Доломитное, Зайцево, Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Спартак, Саханка, - говорят в СЦКК. - Как сообщалось ранее, под обстрел попал район проведения ремонтно-восстановительных работ вблизи Зайцево

В ведомстве отметили, что по Горловскому направлению ВФУ применяли 82-миллиметровые минометы (3 мины); РПГ/СПГ – 9 гранат; крупнокалиберное стрелковое оружие – 2 раза; стрелковое оружие – 4 раза.

- По Донецкому направлению: РПГ/СПГ – 10 гранат; крупнокалиберное стрелковое оружие – 1 раз; стрелковое оружие – 2 раза, - сообщают в Совместном центре. – По Мариупольскому направлению: 120- миллиметровые минометы – 1 раз (5 мин), РПГ/СПГ – 5 гранат.

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ИСТОЧНИК KP.RU