ВСУ выпустили 32 боеприпаса по трем направлениям ДНР
За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины девять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 32 боеприпаса. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что обстрелам со стороны киевских силовиков подверглись все направления Республики.
- В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Доломитное, Зайцево, Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Спартак, Саханка, - говорят в СЦКК. - Как сообщалось ранее, под обстрел попал район проведения ремонтно-восстановительных работ вблизи Зайцево
В ведомстве отметили, что по Горловскому направлению ВФУ применяли 82-миллиметровые минометы (3 мины); РПГ/СПГ – 9 гранат; крупнокалиберное стрелковое оружие – 2 раза; стрелковое оружие – 4 раза.
- По Донецкому направлению: РПГ/СПГ – 10 гранат; крупнокалиберное стрелковое оружие – 1 раз; стрелковое оружие – 2 раза, - сообщают в Совместном центре. – По Мариупольскому направлению: 120- миллиметровые минометы – 1 раз (5 мин), РПГ/СПГ – 5 гранат.
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ИСТОЧНИК KP.RU