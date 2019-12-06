2019-12-06T09:08:45+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 6 декабря ожидается ясный день, без осадков

По сообщениям синоптиков, 6 декабря в Донецке облачность, но без осадков
Ольга ГОРДО
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Декабрь в Донецке. Фото: Александр ВалентиновичДекабрь в Донецке. Фото: Александр Валентинович
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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике в шестого декабря в Донецке пасмурным будет только утро, к обеду выглянет солнышко и будет светит до вечера. Температура воздуха до +2.

- Небо в Донецке было покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистилось и будет ясным до самого вечера. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки +2. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 08:02, закат – 16:36, долгота дня 8 часов 34 минут.

По народному календарю 6 декабря В этот день почитается память благоверного князя Александра Невского и святителя Митрофана. Наши предки обратили внимание на то, что если 6 декабря моросит снег и приходит ветер с севера, то через полгода — 6 июня — будет моросить дождь и дуть северный ветер. В это время крестьяне праздновали становление санного пути по снегу и по льду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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