Провокация накануне саммита «нормандской четверки»: в Донбассе к линии фронта выдвигаются танки 14-й бригады ВСУ

СЕГОДНЯ 20:29 2019-12-05T20:29:10+03:00

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Среди командиров соединений ВСУ, которые сейчас находятся в Донбассе, немало сторонников продолжения войны любой ценой. Они готовы устроить провокацию, чтобы сорвать хрупкое перемирие и даже встречу «нормандской четверки» в Париже. В частности, командование 14-й отдельной механизированной бригады (омбр) сейчас отдало приказ на выдвижение танков к линии фронта.

В Генеральной прокуратуре ЛНР только что сообщили, что к ним на «горячую линию» поступила информация от контрактника 14-й бригады о подготовке масштабных провокаций.

- Командование бригады распорядилось провести передислокацию тяжелой военной техники с постоянных мест хранения ближе к линии разграничения. С целью сокрытия следов перемещения танков и БМП личному составу было приказано перекопать землю, по которой проходит бронетехника. Заявитель также пожаловался, что при минусовых температурах и мерзлой земле сделать это крайне сложно. У военнослужащих есть только ломы и саперные лопатки, - уточнили в управлении по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генпрокуратуры ЛНР.

Сейчас ведомство проверяет информацию, поступившую по «горячей линии».

- В случае ее подтверждения, причастные к преступлениям против мирного населения Донбасса будут привлечены к уголовной ответственности по признакам состава преступления, предусмотренного статьями 439 и 440 УК ЛНР, - подчеркнули в пресс-службе Генпрокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU