Монтян о предстоящей нормандской встрече: «Зеленский выполнит все, что ему скажут большие белые люди»

Девятого декабря состоится очередное заседание нормандской четверки, на которой впервые Зеленский встретится с Путиным. Чего ждать Донбассу от этой встречи, «Комсомолка» узнала у известного киевского адвоката, Татьяны Монтян.

- Все, что я могу сказать – это то, что большие белые люди уже что-то решили. Зеленский, понятно, не входит в это понятие. Я не знаю, что именно они заставят сделать Зеленского. Мы об этом узнаем только девятого. Единственное, что известно – занимаем максимально жесткую позицию и вбиваем это в клоунскую голову. Это позиция Суркова, это то, что пока известно. Что касается России, ее позиция неизменна – заставить всех выполнить минские заставить вернуть Донбасс на их условиях – референдум, границы, выборы, вот это все.

- Татьяна, эта позицию Россия отстаивает уже без малого шесть лет, что-то как-то не сильно до всех доходит.

- Да, но сейчас России надо запустить «Северный поток». На этой встрече Зеленского прижмут максимально жестко – или выполняем минские, или замерзните зимой к чертовой матери. Это если совсем коротко. О чем Россия договорилась с немцами, с которыми им еще несколько месяцев запускать «северный поток», с французами, которые недовольны Америкой, с Трампом, которому эта Украина даром не нужна, а если и нужна, то только для того, чтоб опустить Байдена и демократов – не понятно. Я не один из тех диванных экспертов, которые сидят и рассказывают так, как будто Меркель и Маркон договаривались в их присутствии. Единственное, что я могу сказать с уверенностью – Зеленский сделает все, что ему скажут. Потому что он никто и звать его никак.

- Это все, что будет обсуждаться девятого?

- До девятого числа еще уйма времени. За это время Украина сто раз успеет накосячить. Могут, например, во Франции поймать какого-то людоеда с удостоверением «слуга народа». Насильник малолетних в партии уже есть, осталось выловить людоеда. Ты же видишь, какие непотребства тут творятся. Что еще случится до девятого – вообще непонятно. Смысл гадать на кофейной гуще? Единственное, что мы знаем – это что Зеленский выполнит любое решение, которое до девятого декабря сформулируют и примут большие белые люди, потому что Украина не субъект, а Зеленский обыкновенный клоун, играющий половым членом на рояле. Все.

- Зеленский же похвастался, что с ним все согласовали?

- Да кто там что с ним будет согласовывать, не смеши! Разве что сообщили дату – девятого декабря чтоб был! Все! А то, что он выкладывает в сети стримы – это курам на смех. А делает он это потому, что боится, что его укроСМИ интерпретируют как-то не так. Настолько боится, что выкладывает видео жуткого качества, чтобы быть первым, чтобы журналисты не смогли его как-то не так интерпретировать.

- Зеленский – марионетка Коломойского, а он же не такой идиот …

- Зеленский поссорился с Беней и я с нетерпением жду, когда один из бениних каналов начнет топить Зеленского в сортире со всем проплаченным энтузиазмом. Прямо сплю и вижу.