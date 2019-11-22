Пес Мухтар гнался за «скорой» с умирающим хозяином, пока хватало сил

Оставшиеся в одиночестве домашние любимцы – всегда больная тема. Кого – то выбросили на улицу, а кого – то потерял хозяева из – за смертельной болезни.

- Петрович со своим Мухтаром ходил ко мне каждый день, - рассказывает «КП» продавщица продуктового магазина на Привокзальном Светлана. – Он его оставлял на входе, не привязывал. Покупал у меня кефир, городскую булочку и мясо, кости для питомца. Интеллигентный такой пенсионер. На жизнь не жаловался, больше говорил о том, что одинок. Пес – его единственный друг. Они даже вместе смотрели сериал, как его тезка помогает полиции! И мы вместе иногда смеялись, когда Мухтар – полицейский оказывался умнее профессионалов.

Но два года назад Петрович зашел в магазин, и случился приступ. Мухтар ждал на улице, но хозяин так и не вышел.

- Он стал задыхаться, - говорит Светлана. – Я вызвала «скорую» , уложила его на свою куртку. Бригада приехала, пытались вернуть старичка из обморока. Потом быстро загрузили в машину и увезли.

Продавщица выскочила на улицу, и увидела, как верный пес помчался за машиной.

- Слезы буквально наворачивались, Мухтар буквально падал под колеса, когда машина тронулась!

Вернулся Мухтар к магазину, еле волоча ноги. А потом пес затосковал. Поселился возле магазина, Светлана его подкармливала.

- Узнала, что Петровича дочь увезла в Дружковку. Его парализовало, не прошло и месяца, как умер. Узнала это от соседей, - говорит продавщица. – А Мухтар каждый день подолгу сидит у магазина. Он не сильно и голоден, подкармливают люди с ближних домов, но худой, и такая тоска в глазах песика! Ждет он своего Петровича.

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