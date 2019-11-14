«Назло хозяевам-предателям!» Котики-британцы доказали, что могут выжить в суровых условиях

Особенно много котиков британской породы живут в районе микрорайона Привокзальный в Донецке.

- Незадолго до войны пришелся пик моды на британцев, - рассказывает местная зоозащитница Алена. – Большие янтарные глаза, плюшевая шерстка и дружелюбный нрав – вот их основные характеристики. За британцами стояла очередь, буквально как за горячими пирожками. Цена стартовала от 1000 гривен ( примерно 2600 рублей). И вот посмотрите – что сейчас!

Алена показывает на серый клубок из пяти котиков, которые сгрудились вокруг тарелки с кушаньем: перловой кашей с бычками.

- Уехали и выкинули! – Девушка не скрывает злости. – Этот поступок равносилен живодерству. Домашние кошки в энном поколении зачастую не могут выжить на улице. Их либо разрывают бродячие собаки, или раздавит машина, или «добрые» детки забьют палками. У британцев для улицы слишко слабый иммунитет. К тому же, породистые коты часто болеют.

Не смотря на слабый иммунитет, британцы выжили в суровых условиях. ФОТО: Зоомир

Но благодаря усилиям Алены британские котики выжили. Особенно девушка гордится Серым – рослый британец на улице продержался год.

- Серый со всеми дерется, - говорит Алена словно о своем ребенке. – Только вылечила ему лапку, так в драке сломал ухо. Теперь оно свисает, как у «вислоухих» британцев. Но лечить не дает. Видно, болит сильно. Эх, видели бы хозяева – предатели своих питомцев! И знали бы они хоть десятую часть тех испытаний, старый дом неподалеку. Теперь ищет хозяев с документами на него, чтобы купить жилище недорого.которые их изнеженные любимцы сейчас переносят!

Алена за свои деньги занимается стерилизацией животных. В ее вкартире уже живут шесть котиков, большее количество она поселить не может. Но мечтает о приюте и уже даже присмотрела заброшенный