2019-11-21T16:26:07+03:00
Дом. Семья

«Д'Артаньян и два мушкетера!» Собака породы Сиба-ину нашла в лесу необычных щенков с крестами на груди

Теперь малышам ищут любящих хозяев, а пока они на передержке у дончанки
Никита МАКАРЕНКОВ
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Собака породы Сиба-ину нашла в лесу необычных щенков с крестами на грудиСобака породы Сиба-ину нашла в лесу необычных щенков с крестами на груди
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В социальных сетях появился пост с фотографиями щенков необычного окраса. Дончанка Юлия Киселева приютила песиков у себя дома, а тем временем ищет им новых хозяев.

- Нашли в лесу щенков, одного забрали добрые люди, но осталось ещё двое. Щенки хорошенькие - не блохастые. Спросите у знакомых, может кто заберёт. Мы поможем со стерилизацией и с кормом, - написала дончанка.

Юлия наткнулась на брошенных щенков во время прогулки со своей собакой.

- Мы вышли на тренировку с Ючи (собака породы Сиба-ину). Она тут же рванула в кусты и обнаружила там такое счастье – троих щенков. Мне стало их жалко. Сфотографировала, накормила и кинула клич, чтобы их пристроить, - рассказывает девушка «Комсомолке».

Первого щенка получилось пристроить сразу. Остальные два остались ждать своих хозяев. Первые три дня Юлия ездила к ним, даже будку установить удалось. Дали и препараты от глистов.

Собака породы Сиба-ину нашла в лесу необычных щенков с крестами на груди

Собака породы Сиба-ину нашла в лесу необычных щенков с крестами на груди

- Потом я узнала, что приближается мороз и решила забрать их на время домой. Мне так жалко стало малышей. Надеюсь, что найдутся люди, которые их заберут в семью. К тому же, я подозреваю, что это могут быть породистые собаки. Или смесь с породистой. Так как есть явные черты среднеевропейской овчарки.

Пользователей соцсетей удивил необычный окрас малышей. У двух из трех щенков – на груди – светлый крест. У третьего, которого уже пристроили, такой отличительной черты не было.

- Прям Д'Артаньян и два мушкетера! Только жаль, что забрали только Д'Артаньяна. Теперь бы и мушкетерам найти любящих хозяев, - пишет дончанин Сергей Игнатьев.

- Я бы назвала одного из них Крестоносец! Очень красивые малыши, только, к сожалению, домой их взять не могу, у меня уже кошки обитают, - присоединяется Ирина Брухина.

Желающие приютить малышей могут обратиться по телефону +380 71 473 10 23 (Юлия Киселева)

ИСТОЧНИК KP.RU

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