2019-11-23T20:25:07+03:00
Политика

На Украине устраивают флешмобы с супом из коры по жертвам голодомора и в это же время обстреливают Донбасс

Даже скорбь на Украине умеют опошлить и превратить в глупый перфоманс
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
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Вот так учили скорбеть детишек в Авдеевке, например. Фото: vk.com/my_avdeevkaВот так учили скорбеть детишек в Авдеевке, например. Фото: vk.com/my_avdeevka
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По всей Украине прокатились массовые флешмобы по голодомору. И ладно бы волали где-то в Тернополе и Львове, это уже привычно. Но смотреть, как Украина наклонила отмечать этот день дончан на захваченных территориях, невыносимо.

22 ноября, в Мариуполе прошла акция память в честь тех, кто погиб во время голодомора, пишет местный сайт.

- Мероприятие было организовано на площади перед Театром Украинской академией лидерства. Молодежь раздавала прохожим блюда эпохи голодомора. Также был организован флешмоб. В память всех, кто погиб от голода организованного коммунистической властью, люд ложились на землю и изображали мертвых. К примеру люди, чтобы не умереть, были вынуждены есть суп из коры, - сообщают украинские журналисты.

Что-что, но даже скорбь на Украине умеют опошлить. А пока лицемерно зажигают свечи, да варят суп из коры, шестой год продолжается геноцид огромного густонаселенного Донбасса. Как раз в то время, когда в Мариуполе проводили флешмоб, обстреливалась Саханка. А на участке разведения сил у поселка Золотое вблизи жилых домов киевские силовики размещали бронетехнику.

А вот по дончанам команды скорбеть не было. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А вот по дончанам команды скорбеть не было.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Сегодня мы чтим память жертв голодомора - преступления геноцида, которое совершили в сталинский режим. Можно бесконечно долго говорить о причинах и катастрофических последствиях. За что? Как может вообще мысль уничтожить целый народ? – вопрошает президент Зеленский, забыв свои шуточки про голодомор в бытность свою актером.

Удивительно, почему никто из скорбящих не волает по Украине, чье население так сократилось за последние годы? По убитым детям Донбасса, которых уничтожили «лучшие сыны Украины»? По разрушенным домам и сожженным селам мирных жителей? Не было команды скорбеть от хозяев Украины?

Да, собственно, дончане давно не ждут никаких покаяний от убийц.

- Нам их раскаяние и даром не надо, - говорит в сердцах горловчанка Татьяна. – Это все равно, как примириться жертве и насильнику. Не бывать этому. Конечно, нас могут принудить к «особому статусу», не удивлюсь цинизму политиков. Но этот сценарий замороженного конфликта будет подобен фурункулу, который может прорвать в любой момент.

Количество обстрелов даже выросло в семь раз. Только за эти неполные сутки - обстрелы Ясиноватой, Коминтерново, Докучаевска, Жабичево, аэропорта Донецка, поселка шахты Гагарина под Горловкой, Старомихайловки, Октябрьского. Вот только свечи никто не зажигает и флешмобы не проводит, а заунывно и буднично стирает с лица земли целый регион.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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