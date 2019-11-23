2019-11-23T13:10:32+03:00
Политика

Фашисты, гомосексуалисты, садисты - кто еще убивает дончан шестой год?

Суд Киева отклонил апелляцию в отношении военных преступников-националистов
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Апелляционная комиссия оставила без изменений приговор Оболонского районного суда Киева от 7 апреля 2017 года. Фото: Русская ВеснаАпелляционная комиссия оставила без изменений приговор Оболонского районного суда Киева от 7 апреля 2017 года. Фото: Русская Весна
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Киевский апелляционный суд оставил в силе приговоры бывшим боевикам печально известной гомосексуальной роты МВД «Торнадо» (организация запрещена в РФ), обвиненным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений на Донбассе.

Суд рассматривал апелляционные жалобы на приговоры Николаю Цукуру, Никите Кусту, Роману Ивашу, Руслану Онищенко, Даниилу Ляшуку и другим.

Итак, апелляционная комиссия оставили без изменений приговор Оболонского районного суда Киева от 7 апреля 2017 года в отношении ряда осужденных.

Пытки, изнасилования, жестокие убийства, развращение малолетних, незаконное хранение оружия — любопытно, что и с таким страшным послужным списком «торнадовцам» было довольно легко избегать ответственности на Украине — суд постоянно подвергался давлению со стороны карателей-нацистов, где батальон «Торнадо» исключительно на хорошем счету.

Это не удивительно, если вспомнить, как Порошенко награждал украинских вояк за военные преступления.

В итоге Киев всё же был вынужден расформировать бандформирование и осудить его членов за многочисленные зверства только по причине резонанса вокруг их преступлений, а также из-за пристального внимания к теме со стороны зарубежных правозащитников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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