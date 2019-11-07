2019-11-07T20:42:30+03:00
Политика

Украина самовольно назначила дату разведения войск в Петровском и начала обстрел

Киев вдруг заявил о желании отойти 8 ноября, в то время как спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик призвал стороны конфликта завтра только обсудить дату разведения
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные неоднократно саботировали процесс отвода войскУкраинские военные неоднократно саботировали процесс отвода войскФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Киев вдруг заявил о готовности отвести свои войска от линии разграничения завтра, 8 ноября. И это при том, что украинская сторона неоднократно срывала даты начала этого процесса, согласованные на уровне встреч Контактных групп в Минске.

- Завтра в 12.00 по киевскому времени (13.00 – по московскому) начнется разведение сил и средств в Петровском при условии отсутствия обстрелов и иных провокаций, - заявил в своем аккаунте в Твиттер министр МВД Украины Арсен Аваков.

Напомним, что 6 ноября спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Контактной группе, посол Мартин Сайдик попросил всех участников конфликта рассмотреть возможность встречи 8 ноября (в 11.30 по московскому времени, по восточноевропейскому – в 10.30). Во время нее планируется определить новую дату начала мероприятий по устранению нарушений на участке в районе Петровского.

- Донецкая Народная Республика приняла предложение господина Сайдика, - проинформировала вчера министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

В этом свете заявление Авакова смотрится очень странно. Украина снова хочет все сделать по-своему, без согласования с Трехсторонней Контактной Группой?

Украинские военные неоднократно саботировали процесс отвода войск Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские военные неоднократно саботировали процесс отвода войскФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В 19.25 в Петровском началась стрельба. «Режим тишины» нарушила… украинская сторона. Так что, скорее всего, разведение снова отложат.

КОММЕНТАРИЙ

Глава ДНР Денис Пушилин:

- 8 ноября должна была состояться экстренная видеоконференция Контактной группы с целью утверждения всеми участниками переговоров новой даты для начала, дважды сорванных Киевом, практических мероприятий по устранению нарушений на участке разведения вблизи Петровского.

Однако вместо официального ответа по данному вопросу представители Украины продолжили практику односторонних популистских акций, направленных на саботаж всех согласованных Контактной группой мирных инициатив.

После срыва 9 октября украинской стороной начала практических мероприятий на участке разведения вблизи Петровского, Контактной группой были согласованы другие соответствующие плану-графику даты – 2 ноября для подготовительных шагов и 4 ноября для начала отведения. Несмотря на договоренность о неразглашении дат, президент Украины накануне практической части устранения нарушений анонсировал готовность ВФУ именно в эту дату – 4 ноября.

Денис Пушилин сделал заявление по поводу ожидаемого развода сил и средств в Петровском Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Денис Пушилин сделал заявление по поводу ожидаемого развода сил и средств в ПетровскомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последовавший с украинской стороны очередной срыв начала процесса недвусмысленно продемонстрировал реальную позицию президента как верховного главнокомандующего и оголил политическую несостоятельность оправданий наших оппонентов.

Несмотря на все устроенные украинской стороной провокации, ожидаем, что в этот раз при активной позиции посредников – ОБСЕ – Киев проявит здравый смысл и согласованно, синхронно и зеркально приступит к выполнению своих обязательств по устранению нарушений на ранее разведенном пилотном участке в районе населенного пункта Петровское.

Со своей стороны еще раз подтверждаем готовность подразделений Народной милиции 9 ноября приступить к выполнению практических мероприятий на ранее разведенном участке вблизи Петровского, о чем сегодня было передано уведомление миссии ОБСЕ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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