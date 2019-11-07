2019-11-07T07:22:53+03:00
Политика

«Мяч на стороне Киева» Мартин Сайдик готов координировать внеочередную встречу Контактной группы

На повестке – разведение сил и средств от линии соприкосновения
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Никонорова: ДНР приняла предложение встретиться Контактной группой 8 ноября. Фото: МИД ДНРНиконорова: ДНР приняла предложение встретиться Контактной группой 8 ноября. Фото: МИД ДНР
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Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Контактной группе, посол Мартин Сайдик откликнулся на инициативу Донецкой Народной Республики созвать внеочередную встречу Контактной группы в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики.

- В связи с тем, что по некоторым техническим причинам координатор не сможет выйти на видеосвязь в предложенные нами ближайшие даты, он просил всех участников Контактной группы рассмотреть возможность встречи 8 ноября, и мы принимаем данное предложение.

На данный момент у нас нет информации о реакции украинской стороны на предложение господина Сайдика, но если официальный Киев проявит конструктивизм, то заседание Контактной группы по определению новой совместно согласованной даты начала практических мероприятий по устранению нарушений на участке в районе Петровского может состояться уже 8 ноября в 11:30 утра по московскому времени (10:30 по восточноевропейскому времени).

Мяч на стороне Киева – ожидаем согласия официального представителя Украины на участие во внеочередной встрече Контактной группы и консенсусного решения по дате начала практических мероприятий, - заявила министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

В случае успешного проведения заседания Контактной группы силы Народной милиции ДНР будут готовы приступить к практической части возобновленного разведения уже на следующий день – 9 ноября в 13:00 по московскому времени (12:00 по восточноевропейскому времени) в соответствии с совместно согласованным еще месяц назад планом-графиком, если эта дата будет поддержана всеми участниками встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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