2019-11-04T17:05:59+03:00
Политика

Разведение сил и средств в Петровском: фото и видео

Как это было – в объективе корреспондентов «Комсомолки»
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИНАнатолий ВАСИЛЬЕВ
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Республика готова к выполнению взятых на себя обязательствРеспублика готова к выполнению взятых на себя обязательствФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Очередная попытка разведения сил и средств в селе Петровское под Донецком не увенчалась успехом. Представители Донецкой Народной Республики ровно в час дня по московскому времени запустили в небо белую сигнальную ракету, которая говорит о готовности к началу процесса. Со стороны Украины ответа не последовало.

Таким образом, Киев в очередной раз сорвал разведение сил и средств в Петровском.

Как это было – в объективе корреспондентов «Комсомолки».

Украина сорвала очередную попытку разведения сил и средств в Петровском.Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жителей в селе Петровское практически не осталось Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жителей в селе Петровское практически не осталосьФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Большая часть домов в Петровском - в разрушенном состоянии Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Большая часть домов в Петровском - в разрушенном состоянииФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На обочинах стоят предупреждающие таблички Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На обочинах стоят предупреждающие табличкиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Собачки прибежали с "той стороны" Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Собачки прибежали с "той стороны"Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ровно в 13.00 по московскому времени представители ДНР выпустили в небо сигнальную ракету белого цвета в знак своей готовности возобновить процесс разведения войск на участке «Петровское – Богдановка» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ровно в 13.00 по московскому времени представители ДНР выпустили в небо сигнальную ракету белого цвета в знак своей готовности возобновить процесс разведения войск на участке «Петровское – Богдановка»Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ракета выпущена ровно в 13:00 по московскому времени. В ожидании соответствующего сигнала украинской стороны Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ракета выпущена ровно в 13:00 по московскому времени. В ожидании соответствующего сигнала украинской стороныФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ответа с украинской стороны не было Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ответа с украинской стороны не былоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Разведение в Петровском было сорвано украинской стороной Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Разведение в Петровском было сорвано украинской сторонойФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов заявил, что дата очередной попытки разведения в Минске Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов заявил, что дата очередной попытки разведения в МинскеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Село Петровское практически вымерло Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Село Петровское практически вымерлоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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