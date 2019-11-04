Разведение сил и средств в Петровском: фото и видео
Очередная попытка разведения сил и средств в селе Петровское под Донецком не увенчалась успехом. Представители Донецкой Народной Республики ровно в час дня по московскому времени запустили в небо белую сигнальную ракету, которая говорит о готовности к началу процесса. Со стороны Украины ответа не последовало.
Таким образом, Киев в очередной раз сорвал разведение сил и средств в Петровском.
Как это было – в объективе корреспондентов «Комсомолки».
Украина сорвала очередную попытку разведения сил и средств в Петровском.Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Жителей в селе Петровское практически не осталосьФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Большая часть домов в Петровском - в разрушенном состоянииФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
На обочинах стоят предупреждающие табличкиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Собачки прибежали с "той стороны"Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Ровно в 13.00 по московскому времени представители ДНР выпустили в небо сигнальную ракету белого цвета в знак своей готовности возобновить процесс разведения войск на участке «Петровское – Богдановка»Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Ракета выпущена ровно в 13:00 по московскому времени. В ожидании соответствующего сигнала украинской стороныФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Ответа с украинской стороны не былоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Разведение в Петровском было сорвано украинской сторонойФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов заявил, что дата очередной попытки разведения в МинскеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Село Петровское практически вымерлоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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ИСТОЧНИК KP.RU