МИД ДНР инициировал внеочередное заседание контактной группы

Представители ДНР инициировали проведение внеочередного заседания контактной группы в режиме видеоконференции в связи со срывом украинской стороной новой попытки отвода сил в Петровском. Об этом сегодня заявила министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель Республики в Контактной группе Наталья Никонорова.

- По причине срыва украинской стороной начала выполнения возобновленных обязательств на участке разведения сил и средств в районе села Петровское в согласованную всеми участниками контактной группы дату, опираясь на пункт пять рамочного решения, представители Республики инициировали проведение внеочередного оперативного заседания контактной группы в формате видеоконференции, – говорится в заявлении Никоноровой.

Она так же сообщила, что экстренное заседание необходимо, чтобы стороны могли согласовать новую дату для устранения нарушений на участке разведения сил и средств.

- Ожидаем активной позиции представителей ОБСЕ в организации безотлагательного проведения заседания контактной группы в режиме видеоконференции, а также здравого подхода наших оппонентов к утверждению новой даты, – подчеркнула полпред.

Напомним, что 4 ноября Киев в очередной раз сорвал попытку возобновить процесс разведения войск на участке «Петровское – Богдановка» по надуманной причине, не предусмотренной в подписанных ими же соглашениях.

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