Глава прифронтового Зайцево Ирина Дикун: После подписания формулы Штайнмайера обстрелы усилились

Украина не хочет действовать по формуле Штайнмайера, которая призвана урегулировать вооруженный конфликт в Донбассе. В 2014 году поселок на севере Горловки оказался на передовой. Северную часть Зайцево украинские силовики заминировали, а южную - обстреливают со всех сторон: из Майорска, Жованки, Бахмутки и Гладосово. До их ближайших позиций всего 800 метров.

Ирина ДИКУН: После подписания формулы Штайнмайера обстрелы усилились. Фото: из личного архива

- С самого утра у нас слышно стрелковое оружие, - рассказывает «КП» глава горловского поселка Зайцево Ирина Дикун. – Ночью и вовсе лупили из тяжелых вооружений. Примечательно, что после подписания формулы Штайнмайера украинские боевики лишь усилили обстрелы.

Ирина Вячеславовна сообщила, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины повредили артобстрелами здание бывшей поликлиники и четыре частных дома на улицах Есенина и Карбышева. Чудом никто не пострадал.

Как журналистам сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, вооруженные формирования Украины применяли по Зайцево противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулеметы.

Ирина ДИКУН: После подписания формулы Штайнмайера обстрелы усилились. Фото: из личного архива

Ирина ДИКУН: После подписания формулы Штайнмайера обстрелы усилились. Фото: из личного архива

СПАСЛА ИСТЕКАЮЩЕГО КРОВЬЮ РАНЕНОГО

Вечером 11 октября 2019 года Ирина Дикун вместе с мужем Александром спасла раненого жителя Зайцево 64-летнего Михаила Маслака. Мужчина у себя во дворе кормил кур и уток, когда рядом разорвалась внезапно прилетевшая с украинской стороны мина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/738974" frameborder="0"></iframe> 354 годовщина со Дня основания Зайцево. Видео: ВКонтакте / Ирина Дикун.! другой источник

Ирина Вячеславовна постоянно выезжает на инспекцию последствий артобстрелов. Она и обнаружила истекающего кровью Михаила. Вместе с супругом Дикун отвезла раненого в близлежащий населенный пункт Никитовку, откуда его забрала «скорая».

- К сожалению, скорая помощь к нам не приезжает, - сетует глава прифронтового поселка. – Раньше пожарные не ехали, а сейчас врачи боятся.

Сейчас прооперированный Михаил Маслак находится в реанимации горбольницы №2 Горловки. У него ранение грудной клетки (пробито легкое), брюшной полости и конечностей.

- Состояние Михаила стабильно тяжелое, - рассказывает Ирина Вячеславовна. – Надеемся на чудо.

Ирина ДИКУН: После подписания формулы Штайнмайера обстрелы усилились. Фото: из личного архива

Глава Зайцево в очередной раз оправдала звание человека года, которое ей присвоил первый глава Республики Александр Захарченко в начале 2018 года. Ирина Дикун с первых дней войны помогает оставшимся в поселке жителям, в то время как весь поссовет сбежал в Украину.

В ТЕМУ!

За время войны в прифронтовом поселке погибло и ранено больше 80 жителей

Украинские боевики выжгли зажигательными боеприпасами целиком пять улиц.

На сегодняшний день в прифронтовом Зайцево проживают 1600 человек, из них 200 детей.

- Очень устали, - жалуются местные жители. – Но своих домов не оставим. Пока мы на месте, украинским бандитам тяжелее прорвать линию фронта.

Ирина ДИКУН: После подписания формулы Штайнмайера обстрелы усилились. Фото: из личного архива

За время войны в Зайцево ранено и погибло 82 мирных жителя, в том числе трое детей. Первой умерла 13-летняя девочка. Она спасла всю свою семью, а сама не успела забежать в дом. Осколок попал ей в голову, когда она вернулась во двор за собакой.

Один ребенок погиб вместе с семьей; снаряд разорвался в их доме. В Зайцево каждый второй-третий если не ранен, то контужен.

- Ребятишки общаются в школе, после мы их никуда не отпускаем, - говорит жительница центральной части Зайцево Наталья. - Неизвестно, когда украинским воякам вздумается стрелять.

На сегодня в Зайцево полностью исчезли улицы Лисянского, Мирная, Мануильского, Маресьева и Брусилова. Украинские боевики выжгли их зажигательными боеприпасами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В настоящее время идет обстрел Зайцево, есть прямое попадание в дом

За последние две недели Украина в разы увеличила интенсивность обстрелов населенных пунктов Республики (Подробнее)

Почему в Донецке закрыли военный госпиталь, врачи которого вернули в строй целую дивизию

Корреспондент «Комсомолки» побывал в лечебном учреждении, где раньше находился Первый военный госпиталь (Подробнее)