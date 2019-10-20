В настоящее время идет обстрел Зайцево, есть прямое попадание в дом

СЕГОДНЯ 13:12 2019-10-20T13:13:55+03:00

За последние две недели Украина в разы увеличила интенсивность обстрелов населенных пунктов Республики

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В последнее время украинская армия значительно увеличила количество и интенсивность обстрелов мирных поселков. По населенным пунктам огонь ведется и днем и ночью. В очередной раз зафиксирован обстрел поселка Зайцева, что на севере Горловки. Есть прямые попадания. Сообщение об этом появилось на страничке главы Горловской администрации Ивана Приходько.

- Обстрел Зайцево. Улица Красных партизан, 26. Прямое попадание в крышу, дом жилой без пострадавших. Обстрел продолжается, - говорится в сообщении Ивана Приходько.

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ИСТОЧНИК KP.RU