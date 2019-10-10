В Зайцево под Горловкой тяжело ранен мирный житель

СЕГОДНЯ 18:02 2019-10-10T18:02:13+03:00

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- Обстрел Зайцево. Тяжело ранен мирный житель Михаил Маслак, проживающий в доме №8 по улице Красных партизан, - сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в 17 часов украинские военные открыли огонь по поселку Зайцево. В течение нескольких минут были выпущены 3 мины из 82 мм минометов и 29 гранат из АГС. Также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Стреляли с подконтрольной Киеву территории этого многострадального поселка.

Совершенно очевидно, что украинская армия игнорирует своего верховного главнокомандующего Зеленского. Не прекращает обстрелы поселков и городов ДНР и ЛНР. И отказывается участвовать в разведении войск в Петровском и Золотом, о которых договорились в Минске.

ИСТОЧНИК KP.RU