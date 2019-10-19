«После подписания формулы Штайнмайера обстреливают еще интенсивнее»: Глава Зайцево Ирина Дикун рассказала, что в поселке за сутки были попадания украинских снарядов в поликлинику и четыре дома

СЕГОДНЯ 10:09 2019-10-19T10:12:54+03:00

Ирина Дикун рассказала, что в поселке за сутки были попадания украинских снарядов в поликлинику и четыре частных дома. Фото: dnronline.su

На сегодня в Зайцево проживают 1600 человек, из них 200 детей

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Сегодня, 19 октября, с самого утра в поселке Зайцево (Горловка) слышно стрелковое оружие, в то время как ночью украинские боевики нарушали «режим тишины» из тяжелых вооружений.

- Нас обстреливают каждый божий день, после подписания формулы Штайнмайера - еще интенсивнее, - рассказывает «Комсомолке» глава горловского поселка Зайцево Ирина Дикун. – За минувшие сутки вооруженные формирования Украины повредили артобстрелами здание бывшей поликлиники и четыре частных дома на улицах Есенина и Карбышева.

На сегодня в Зайцево проживают 1600 человек, из них 200 детей.

По данным представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), вооруженные формирования Украины открыли огонь по Зайцево с применением СПГ, АГС, а также стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов.

Представители ДНР в СЦКК выехали на место происшествия для уточнения информации о последствиях обстрела.

ИСТОЧНИК KP.RU