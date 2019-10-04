2019-10-04T16:00:33+03:00
Политика

Почему в Донецке закрыли военный госпиталь, врачи которого вернули в строй целую дивизию

Корреспондент «Комсомолки» побывал в лечебном учреждении, где раньше находился Первый военный госпиталь
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Медики эвакуируют раненого в аэропорту ополченца. Фото из личного архива Андрея ПОЛЕЖАЙМедики эвакуируют раненого в аэропорту ополченца. Фото из личного архива Андрея ПОЛЕЖАЙ
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- С удивлением узнали, что Первый военный госпиталь закрыли, – написали в редакцию «Комсомольской правды» бойцы, которые держат оборону в Донецком аэропорту. – Как такое может быть, ведь врачи госпиталя вернули в строй целую дивизию.

И правда, медики-волонтеры днем и ночью спасали жизни ребят, защищавших родной край от агрессора. Тогда раненые потоком поступали из бывшей воздушной гавани, Славянска, Спартака, а потом - из Иловайска и Саур-Могилы.

Корреспондент «КП» приехал в корпус больницы им. Калинина, где раньше функционировал Первый военный госпиталь. Сейчас там находятся терапевтическое, кардиологическое, неврологическое отделения и дневной стационар смешанного типа с хирургическими койками по обслуживанию лиц, пострадавших во время боевых действий и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Андрей Полежай рассказал, что врачи госпиталя вернули в строй целую дивизию. Фото из личного архива Андрея ПОЛЕЖАЙ Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Андрей Полежай рассказал, что врачи госпиталя вернули в строй целую дивизию. Фото из личного архива Андрея ПОЛЕЖАЙФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В небольшом кабинете Андрея Полежай (позывной Дядя Миша), заведовавшего хирургическим отделением госпиталя, на стене висит знамя с ликом святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого).

- Он был священником и хирургом в одном лице, - Андрей Валерьевич объясняет выбор врачей госпиталя, которые при создании своего знамени остановились на этом покровителе.

На противоположной стене много фотографий. Среди них - военные врачи с первым Главой ДНР Александром Захарченко, а также со спасенными бойцами подразделения «Сомали». На одном из фото – нынешней министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Ольга Долгошапко. Она в военной форме с орденами на груди. В 2014 году Ольга Николаевна возглавляла военный госпиталь.

ЧТО ОСТАЛОСЬ ОТ ГОСПИТАЛЯ

- Сейчас у нас в основном реабилитационно-восстановительное направление, - рассказывает Андрей Валерьевич. - Обращаются бойцы с последствиями ранений и контузий.

Александр Захарченко вручил в госпитале в 2015 году звезду Героя тяжелораненому ополченцу с позывным «Жужа». Фото из личного архива Андрея ПОЛЕЖАЙ

Александр Захарченко вручил в госпитале в 2015 году звезду Героя тяжелораненому ополченцу с позывным «Жужа». Фото из личного архива Андрея ПОЛЕЖАЙ

Из госпиталя в стационар вместе с Полежаем перешли еще три военврача.

- Место, где мы с вами находимся, это - кабинет приема хирурга, - продолжает Андрей Полежай. - Есть еще кабинет врача-хирурга с перевязочной и кабинет иглорефлексотерапевта. К сожалению, это все, что осталось от нашего военного госпиталя.

Мой собеседник в юности поступал в военно-медицинскую академию им. Кирова в Ленинграде, очень хотел быть военврачом, хирургом. Но конкурс был большим. Поступил в Донецкий мединститут. Потом армия, срочная служба, участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС в 1986 году. Военная кафедра в 1991 году. Дальше - врач-хирург в шахтерском поселке, занимался шахтной травмой.

У ВОЙНЫ ЗАБИРАЛИ «ТРЕХСОТЫХ»

Гинеколог Вера Гайдадым извлекает осколок из ноги раненого. Фото из личного архива Андрея ПОЛЕЖАЙ

Гинеколог Вера Гайдадым извлекает осколок из ноги раненого. Фото из личного архива Андрея ПОЛЕЖАЙ

- Как стали военным врачом? - Когда на майдане зажглись живые «факела» из сотрудников «Беркута», а потом была Одесса, сомнений не осталось - на нашу землю пришла беда, и Донбасс оказался в огне, нужно идти и воевать, применять свои знания и опыт, идти спасать пацанов! Так и пришел в Народное Ополчение Донбасса, так и реализовалась мечта юности, стал военврачом, военным хирургом, старшим лейтенантом медицинской службы.

В начале лета 2014 года медпункт в Доме правительства уже не справлялся с поступающими ранеными. 6 июня волонтеры создали Первый военный госпиталь. Там ставили на ноги бойцов с легкими ранениями. Тяжелораненных они отправляли в специализированные центры - Донецкое Клиническое Территориальное Медицинское Объединение, Республиканский Травматологический Центр и Институт Неотложной и Восстановительной Хирургии.

Госпиталю требовались врачи и медсестры. Нашлось много неравнодушных медиков благодаря бегущей строке по республиканскому телевидению. Они не получали зарплату – все держалось на энтузиазме и осознании дела, которому служишь.

ИЗ БОЕВ ВЫХОДИЛИ НЕДЕЛЯМИ

Медпункт на Спартаке. Фото из личного архива Андрея ПОЛЕЖАЙ

Медпункт на Спартаке. Фото из личного архива Андрея ПОЛЕЖАЙ

- Ранение – это не только физическая, но и психологическая травма.

- Некоторые бойцы даже спали с оружием – не могли его из рук выпустить. Приходилось уговаривать, общаться с ними для того, чтобы осознали тот факт, что сейчас находятся в дружественной обстановке в лечебном учреждении на мягкой чистой постели, в уютной обстановке, для них комфортной, что они уже не в бою. Это было самое главное, потому что из боев выходили неделями, особенно во время первых военных событий.

В госпитале был прекрасный аквариум, библиотека и святой уголок. К раненым обязательно раз в неделю приходил православный священник. Это помогало ребятам восстанавливаться.

- Знаю, многие, не долечившись, возвращались на передовую…

- Мы не могли таких удержать, особенно в 2014-м году. Привезут в госпиталь, прооперируешь бойца, а он: «Доктор, железку достал?» - «Достал». – «Повязку наложи побольше, и я побежал».

- А внештатные ситуации были?

- Как-то раз с аэропорта привезли бойца. В операционной осколки из него достаю, а у него «эфка» в руке и палец в кольце. Я ему: «Может, гранатку-то отдашь, зачем она тебе сейчас?» - А он: «Это мой талисман, док, не отдам!». И вот я работаю, осколочки помаленьку достаю: «А че не отдашь то?» - «А я, когда меня накрыло, очнулся, рядом никого, какой-то «движняк», думал, что «укропы» идут. Темнело. Сел под дерево и взял гранатку».

Он подорвать хотел себя и противника. Потом увидел, что свои идут, но гранату все равно не отдал. Так его на стол с этой «эфкой» и привезли – «замкнуло» парня и все. Он так с этой гранатой и лежал в операционной, а потом с ней в палату и перевели. Только через сутки психолог уговорил его гранату отдать, после чего он ее в подсумок положил.

В ДОНЕЦК ШЛИ АВТОКОЛОННЫ С РАНЕНЫМИ

Ольга Долгошапко и санинструктор Любовь с позывным Надым (с ненецкого – счастье). Фото из личного архива Андрея ПОЛЕЖАЙ

Ольга Долгошапко и санинструктор Любовь с позывным Надым (с ненецкого – счастье). Фото из личного архива Андрея ПОЛЕЖАЙ

- С какими ранениями сталкивались чаще?

- В основном, бойцы поступали с минно-взрывными травмами: осколочными ранениями, контузиями. Пулевых ранений было намного меньше.

- Сколько людей в сутки принимал госпиталь?

- Были дни, это когда только начинались активные боевые действия, когда поступающих измеряли КамАЗами, если честно… У меня в отделении 50 коек было заполнено, по коридору, и в столовой столько же бойцов лежало на матрацах. Вообще же, раненых размещали на трех этажах.

- В 2014-м еще был жесткий дефицит врачей.

- Тогда я и увидел, как гинекологи бойцов оперируют - это сразу меня сразило! Ольга Николаевна Долгошапко, профессор кафедры акушерства и гинекологии, она как рядовой хирург работала, доставала осколки из бойцов. И Вера Гайдадым, врач-гинеколог - стала к столу как обычный ординатор-хирург. Причем, работали очень качественно и красиво – специальность-то, все же хирургическая. Земной поклон им, нашим барышням-хирургам!

Медпункт в Донецком аэропорту. Фото из личного архива Андрея ПОЛЕЖАЙ

Медпункт в Донецком аэропорту. Фото из личного архива Андрея ПОЛЕЖАЙ

РАБОТАЛИ И СПАЛИ В БРОНЕЖИЛЕТАХ

- Вы выезжали на передовую в составе бригады врачей-добровольцев. Что запомнилось больше всего?

- Запомнилось время, когда мы работали в аэропорту в составе выездной медицинской бригады и в поселке Спартак. Это на границе жизни и смерти: несмолкаемая канонада, дождь из осколков, снайперские пули… Вот это самые яркие были впечатления.

Там был частный сектор - расстрелянный, брошенный. Мы нашли какой-то заброшенный дом возле взлетного поля и там развернули медпункт. «Скорую» (в автопарке госпиталя было три реанимобиля) прятали за бетонными плитами, однако она все равно стала мишенью для украинских снайперов. Поэтому мы расположились в Донецком аэропорту. Оказывали первую медицинскую помощь раненым в одном из домиков на улице Стратонавтов. Тогда работали и спали в бронежилетах.

- Каким был график?

- Работали по суткам. Отдежурила бригада сутки, приезжаешь, снимаешь броник, халат одеваешь, и потом уже накатывает: «Е-мое, че ж было-то за сутки? Охренеть, че было!»

- Когда было опаснее всего?

- В 2015 году во второй день Пасхи получилось 16 выездов за ночь. Сложность была в том, что по нам то и дело «лупили», и тут спасало только мастерство водителя. Помню, что ехали мы тогда очень быстро.

- Страх был?

- Был, но потом... Тогда просто работа была. Я ведь участвовал в ликвидации Чернобыльской аварии в 1986 году во время службы в Cоветской армии, так что, определенный психологический опыт был.

- В вашей выездной бригаде были женщины?

- У нас была одна женщина - врач-реаниматолог Светлана Савенко. Она у нас была умничка - волевая женщина. Ее заслуга, что мы довозили бойцов живыми с передовой, наверное, была процентов на 80.

ГУМАНИТАРКУ ВЕЗЛИ ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

- Часто ли в госпитале раненые умирали?

- Слава Богу, спасти удалось всех. Обошлось и без послеоперационных осложнений. Это говорит о качестве оказания помощи и квалификации тех, кто работал в госпитале.

- С медикаментами и другим обеспечением проблем не было?

- Россия помогала: от Калининграда до Дальнего Востока, ну и дончане неравнодушные к общей беде. Одни приносили со своих приусадебных участков овощи, фрукты и зелень, другие – мясо. Кто-то привозил деньги. На них мы покупали те же шприцы.

Кстати, среди первых меценатов был народный артист СССР Иосиф Кобзон. Иосиф Давыдович не только регулярно передавал антибиотики и другие лекарства, но и присылал свою бригаду артисток, песнями поднимавших боевой дух раненых. Еще у нас на-ура выступали рок-певица Юлия Чичерина и бард Владимир Скобцов.

- У вас частными гостями была и концертная бригада, курсировавшая по всем фронтам…

- Да, молодцы ребята. А вообще, самый первый концерт для своих раненых мы организовывали собственными силами. Это было перед Днем города. Тогда Донецк оказался в «кольце» украинских карателей, их боеприпасы разрывались даже в центре. К тому же по столице на машинах с ручными минометами разъезжали диверсионно-разведывательные группы противника. Но все это не помешало нашему медперсоналу устроить для бойцов настоящий праздник.

Врачи госпиталя на параде Победы в Донецке. Фото из личного архива Андрея ПОЛЕЖАЙ

Врачи госпиталя на параде Победы в Донецке. Фото из личного архива Андрея ПОЛЕЖАЙ

«БОЙЦЫ ПОМНЯТ ДОРОГУ СЮДА»

- С чем сейчас парни к вам приходят?

- Посттравматические невриты, последствия контузий, минно-взрывных травм, удаляем старые осколки. Ну, и по старинке бойцы помнят, что в этих стенах раньше находился госпиталь. Они все равно идут к нам со своими проблемами, со своими болячками, потому что помнят дорогу сюда, потому что здесь им жизнь спасали и на ноги ставили.

Сейчас раненые бойцы лечатся в крупных республиканских и городских больницах. В этих же медучреждениях лежат и мирные жители.

- Потоки раненых военных и гражданских должны быть разделены, - говорит Андрей Полежай. – Нужна военно-медицинская структура не только для лечения раненых, но и куда смогут обращаться бойцы с заболеваниями и травмами.

Все, кто служил в госпитале, за его возрождение. Но сейчас это зависит не столько от медиков, сколько от оборонного ведомства. Кстати, межведомственный статус будущего медучреждения только поспособствует оказанию квалифицированной помощи всем военнослужащим, как пострадавшим в ходе боев, так и с заболеваниями и травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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