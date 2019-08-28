2019-08-28T12:10:08+03:00
Политика

«Он помогал не только песней»: Кобзон спас жизнь тысячам жителей Донбасса

Корреспондент «КП» отыскал специалиста Минздрава ДНР, кому Иосиф Давыдович передавал привезенные из Москвы лекарства [эксклюзив kp.ru]
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Кобзон спасал не только песнейКобзон спасал не только песнейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В разгар боевых действий не выехавшие жители Донецкой Народной Республики, страдающие сахарным диабетом, остались без спасительного инсулина. По рассказам врачей, в Республике был мизерный запас лекарств, замещающих этот гормон. Доходило до того, что один картридж с инсулином (он вставляется в шприц-ручку для введения в плечо) делили на нескольких человек… Было неизвестно, когда в условиях украинской блокады удастся достать жизненно необходимые препараты. А если диабетику инсулин вовремя не ввести, то он впадет в кому, из которой без соответствующих лекарств не выкарабкается.

Власти ДНР за помощью обратились к знаменитому земляку, народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Иосиф Давыдович отреагировал мгновенно.

ИНСУЛИН ВЫДАВАЛИ В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

- Уже на следующий день мне позвонили из Москвы, - вспоминает депутат Народного Совета Республики Виктор Ищенко, курировавший тогда вопросы эндокринологии в Министерстве здравоохранения ДНР. – Человек на том конце провода представился Яковом Самушия, помощником Кобзона. По поручению Иосифа Давыдовича он подготовил список готовых к отправке медицинских препаратов. Ознакомившись с ним, я выдохнул. Спасительные лекарства привез сам Кобзон уже буквально через неделю.

Виктор Ищенко налаживал вместе с Иосифом Давыдовичем поставку в Республику жизненно необходимых медикаментов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Виктор Ищенко налаживал вместе с Иосифом Давыдовичем поставку в Республику жизненно необходимых медикаментовФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Осенью 2014 года инсулин выдавали прямо в Доме правительства. Причем никто не требовал направления от врача-эндокринолога. Достаточно было медицинской карточки с указанием вида требующегося инсулина и дозировки.

- Тогда в Доме правительства мне выдали достаточно много спасительного лекарства, - вспоминает 41-летняя мать двоих детей Татьяна Николаева, страдающая сахарным диабетом первого типа. – Это было действительно неоценимой помощью, поскольку взять его было неоткуда.

41-летняя дончанка Татьяна Николаева выжила благодаря инсулину из России Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

41-летняя дончанка Татьяна Николаева выжила благодаря инсулину из РоссииФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Инсулин от Кобзона спас десятки тысяч дончан. Иосиф Давыдович лекарства привозил регулярно. В том числе препараты для пациентов с пересаженной почкой и тех, кому требовалась ее трансплантация.

Также Иосиф Кобзон ездил по донбасским больницам, где лежали раненые. Он побывал в республиканском травматологическом центре и институте неотложной и восстановительной хирургии. Герой ДНР проведывал раненых бойцов в палатах и пел для них знакомые с детства песни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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