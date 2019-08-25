2019-08-25T10:23:46+03:00
Общество

Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко: После концертов Кобзона раненные бойцы просились в бой

В начале войны Ольга Николаевна возглавляла организованный волонтерами госпиталь
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Ольга Долгошапко рассказала, что люди любят великого певца за то, что он вместе с ними пережил трудную военную судьбу Донецка.Ольга Долгошапко рассказала, что люди любят великого певца за то, что он вместе с ними пережил трудную военную судьбу Донецка.Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Летом 2014 года шли бои за Донецк и тяжелораненые ополченцы потоком поступали в крупные больницы столицы. Легкораненых и тех, кому требовалось дальнейшее долечивание, направляли в Первый военный госпиталь. Его организовали волонтеры в корпусе для оздоровления чернобыльцев Донецкого клинического территориального медицинского объединения 6 июня.

Госпиталь не находился ни на чьем балансе и не финансировался. Ополченцев ставили на ноги благодаря помощи неравнодушных людей. Среди первых меценатов был народный артист СССР Иосиф Кобзон.

ПОДПЕВАЛИ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

- Иосиф Давыдович не только регулярно передавал антибиотики и другие лекарства, но и присылал свою бригаду артисток, песнями поднимавших боевой дух раненых, - рассказывает «КП» руководитель Министерства здравоохранения Республики Ольга Долгошапко.

То, что Кобзон приезжал с концертами в оккупированный Донецк, говорило о многом. Ополченцы старались попасть на его выступление, в том числе и раненые ребята. Лечившимся в госпитале бойцам билеты в «Донбасс Оперу» выдавали бесплатно. Они ходили на Кобзона в сопровождении медицинского персонала.

Ольга Долгошапко рассказала, что люди любят великого певца за то, что он вместе с ними пережил трудную военную судьбу Донецка. Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Ольга Долгошапко рассказала, что люди любят великого певца за то, что он вместе с ними пережил трудную военную судьбу Донецка.Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Ребята возвращались с концертов Иосифа Давыдовича воодушевленными, - вспоминает Ольга Николаевна. – И все, как один, просились на выписку. Харизма этого великого человека заставляла вставать и идти дальше сражаться за свою родину.

На концерт Кобзона вместе со своими подопечными ходила и сама Долгошапко.

- Сидели, плакали, - вспоминает она. – Все песни знакомые, мы их с детства знаем, любим и поем. «День победы», «Мгновение» и вовсе все вместе подпевали стоя.

Великий певец спел и «Наш Медсанбат».

- Такое ощущение, что эта песня именно о нашем госпитале, - поделилась Ольга Долгошапко.

«День победы», «Мгновение» весь зал подпевал стоя Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

«День победы», «Мгновение» весь зал подпевал стояФото: Никита МАКАРЕНКОВ

СТОЛЬКО СИЛ ОТДАВАЛ ДРУГИМ!

Светлая память о Иосифе Кобзоне, как о великом человеке, осталась в сердцах дончан.

- Зная о том, как долго Иосиф Давыдович болел, мужественно сражался со своим недугом, при этом столько сил отдавал другим! – продолжает Ольга Николаевна. - Многие люди, страдая каким-то онкологическими заболеваниями, уходят в себя, перестают общаться с родственниками, друзьями… А он, напротив – до последнего мгновения щедро дарил людям свою энергию. Достаточно вспомнить песенные конкурсы, которые он устраивал для одаренных деток. Уверена, что для них Кобзон навсегда останется примером такого служения людям!

Иосиф Давыдович приезжал поддержать бойцов и на передовой. Он выступал в воинских частях. Один человек поднимал дух целых батальонов.

СПРАВКА «КП»

Первый военный госпиталь просуществовал полтора года – до 6 декабря 2015 года. За это время там медицинскую помощь получили 5,5 тысяч раненых и контуженых ополченцев, а также тех, кто вернулся из украинского плена. А около 7,5 тысяч бойцов в этом госпитале пролечились амбулаторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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