2019-10-10T21:12:57+03:00
Политика

Украина повторно сорвала разведение сил и средств в Донбассе: как это было

Завтра будет предпринята последняя попытка получить от Украины подтверждение готовности приступить к возобновленному отводу [фото, видео]
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Процесс по устранению зафиксированных ОБСЕ нарушений на участке разведения «Петровское–Богдановка» второй день подряд не может начатьсяПроцесс по устранению зафиксированных ОБСЕ нарушений на участке разведения «Петровское–Богдановка» второй день подряд не может начатьсяФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сегодня, 10 октября, в селе Петровское военные Представительства ДНР в Совместном центре по координации и контролю (СЦКК) и Управления Народной милиции Республики весь день ожидали старта мероприятий по устранению нарушений, утвержденных участниками Контактной группы 1 октября. Однако, как и вчера, украинская сторона цинично сорвала реализацию Минских договоренностей.

Процесс по устранению зафиксированных ОБСЕ нарушений на участке разведения «Петровское–Богдановка» второй день подряд не может начаться Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Процесс по устранению зафиксированных ОБСЕ нарушений на участке разведения «Петровское–Богдановка» второй день подряд не может начатьсяФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октября.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Несмотря на то, что Народной милицией сигнальная ракета белого цвета была выпущена трижды и время ожидания симметричного запуска со стороны ВФУ было продлено максимально, ответного сигнала с украинской стороны так и не поступило, - заявил журналистам в Петровское руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Напомним, что согласно плану-графику на устранение нарушений на участке отводится три дня. Завтра будет предпринята еще одна – последняя попытка получить от украинской стороны подтверждение готовности приступить к возобновленному отводу. В противном случае разведение будет считаться полностью сорванным по вине украинских военных.

Дорога через линию фронта Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Дорога через линию фронтаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Наблюдатели ОБСЕ поблагодарили ДНР за то, что все сделано правильно, за желание продолжать отвод Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Наблюдатели ОБСЕ поблагодарили ДНР за то, что все сделано правильно, за желание продолжать отводФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Рамочное решение о разведении войск в Донбассе было подписано еще в сентябре 2016 года. Документ определяет три пилотные территории – Петровское (под Донецком), Станица Луганская и Золотое (оба в ЛНР). Впоследствии не исключалось, что разведение может произойти и по всей линии соприкосновения. В районе Петровского и Золотого подразделения сторон были разведены еще в октябре 2016-го. Однако украинские силовики вновь вернулись на эти участки, заняв «серую зону».

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Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октября: фото и видео (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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