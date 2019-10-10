Украина повторно сорвала разведение сил и средств в Донбассе: как это было

Сегодня, 10 октября, в селе Петровское военные Представительства ДНР в Совместном центре по координации и контролю (СЦКК) и Управления Народной милиции Республики весь день ожидали старта мероприятий по устранению нарушений, утвержденных участниками Контактной группы 1 октября. Однако, как и вчера, украинская сторона цинично сорвала реализацию Минских договоренностей.

Процесс по устранению зафиксированных ОБСЕ нарушений на участке разведения «Петровское–Богдановка» второй день подряд не может начатьсяФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/737113" frameborder="0"></iframe> Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октября.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Несмотря на то, что Народной милицией сигнальная ракета белого цвета была выпущена трижды и время ожидания симметричного запуска со стороны ВФУ было продлено максимально, ответного сигнала с украинской стороны так и не поступило, - заявил журналистам в Петровское руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Напомним, что согласно плану-графику на устранение нарушений на участке отводится три дня. Завтра будет предпринята еще одна – последняя попытка получить от украинской стороны подтверждение готовности приступить к возобновленному отводу. В противном случае разведение будет считаться полностью сорванным по вине украинских военных.

Дорога через линию фронтаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Наблюдатели ОБСЕ поблагодарили ДНР за то, что все сделано правильно, за желание продолжать отводФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Рамочное решение о разведении войск в Донбассе было подписано еще в сентябре 2016 года. Документ определяет три пилотные территории – Петровское (под Донецком), Станица Луганская и Золотое (оба в ЛНР). Впоследствии не исключалось, что разведение может произойти и по всей линии соприкосновения. В районе Петровского и Золотого подразделения сторон были разведены еще в октябре 2016-го. Однако украинские силовики вновь вернулись на эти участки, заняв «серую зону».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина не хочет разводиться: Как незалежная сорвала разведение войск в Донбассе

Старт к устранению нарушений по разведению сил и средств 9 октября так и не дали по вине украинской стороны. В качестве объяснения Украина привела какие-то нелепые причины, а в конце вообще «раскапризничалась» и решила ничего не объяснять (подробнее)

Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октября: фото и видео (подробнее)