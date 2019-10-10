2019-10-10T20:43:10+03:00
Политика

Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октября: фото и видео

Украинская сторона сорвала вторую попытку разведения сил и средств в Донбассе по непонятным причинам - повторная состоится завтра [видео]
Никита МАКАРЕНКОВАндрей ТРУБЕЦКИЙ
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Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октябряВторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октябряФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Сегодня украинские военные проигнорировали три сигнальные ракеты, запущенные военными Донецкой Народной Республики на участке разведения сил и средств «Петровское – Богдановка». В Золотом украинские военные также не ответили на белую ракету военных Народной милиции Луганской Народной Республики.

Представители незалежной второй день подряд срывают разведение сил и средств в Донбассе. Причины не объясняются. В Министерстве иностранных дел Донецкой Народной Республики заявили, что завтра - 11 октября - будет предпринята третья и заключительная попытка разведения. Как на нее отреагирует Киев - пока неизвестно.

Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октября.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как проходила вторая попытка разведения сил и средств на участке «Петровское – Богдановка» - в фоторепортаже «Комсомолки».

Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октября Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октябряФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октября Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октябряФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октября Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октябряФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октября Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октябряФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октября Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октябряФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октября Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октябряФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октября Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октябряФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октября Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октябряФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октября Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октябряФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октября Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октябряФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Разведение сил и средств в Донбассе 10 октября: текстовая трансляция

С места событий передавал корреспондент «Комсомолки» (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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