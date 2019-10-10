Разведение сил и средств в Донбассе 10 октября: прямая текстовая трансляция

Разведение сил и средств в районе села Петровское, намеченное на 9 октября, было сорвано по вине украинской стороны.

- 9 октября по вине украинской стороны процесс по устранению зафиксированных наблюдателями ОБСЕ нарушений не начался, - заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов. - 10 октября будет предпринята вторая попытка возобновления отвода

В Управлении Народной милиции Республики выразили готовность продолжить мероприятия в соответствии с планом, утвержденным участниками Контактной группы 1 октября.

Напомним, что Украина отказалась выпускать ракету, сигнализирующую о завершении очередного этапа подготовки к разведению. Наблюдатели ОБСЕ поблагодарили ДНР за то, что все было сделано правильно, за желание продолжать отвод. На это отведено еще три дня.

10.22. Эта ночь на участке разведения войск в районе Петровского прошла без обстрелов. Утром также наблюдается тишина. Об этом сегодня «КП» сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Сейчас для участия в процессе разведения в Петровском выдвигаются сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представительства ДНР в СЦКК, а также донецкие журналисты.

Ожидается, что в полдень состоится вторая попытка начала устранения нарушений на участке разведения в соответствии с утвержденным ранее Контактной группой планом.

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Старт к устранению нарушений по разведению сил и средств 9 октября так и не дали по вине украинской стороны. В качестве объяснения Украина привела какие-то нелепые причины, а в конце вообще «раскапризничалась» и решила ничего не объяснять (подробнее)