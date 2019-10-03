В ДНР вынесли приговор военнослужащему ВСУ – 30 лет тюрьмы за террористическую деятельность

Солдат ВФУ был осужден за совершение преступлений сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики: прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, насильственный захват власти, диверсия, незаконное пересечение Государственной границы ДНР, незаконное приобретение хранения оружия. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ДНР.

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор. Солдат Воскобойник лишен свободы на 30 лет за ведение террористической деятельности.

- Судом установлено, что Воскобойник В.В., после обучение в 30 ОМБ ВСУ в учебном центре военного полигона «Гончаровский», в Черниговской области, и приобретения знаний и практических навыков механика-водителя боевой разведывательной машины, подписал контракт на прохождение воинской службы в зоне боевых действий, прибыл на временно оккупированную территорию Донецкой Народной Республики и принял участие в боевых действиях, - рассказывают в Генеральной прокуратуре ДНР.

При этом, водитель-механик БРМ-1К второго батальона 4 роты 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ рядовой Воскобойник В.В., применяя на практике полученную специализированную военную подготовку, принимал участие в обстрелах Докучаевска из артиллерийского, минометного и стрелкового вооружения.

В результате чего были разрушены и повреждены жилые дома, погибли и получили телесные повреждения мирные жители Республики, совершал и другие действия, направленные на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя Донецкой Народной Республики, в том числе сбор разведданных о местах расположения предприятий, объектов связи и жизнеобеспечения населения, а также боевой техники с целью последующего совершения диверсий, - сообщили в Генпрокуратуре Республики.

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