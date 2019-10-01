11 лет за решеткой: Жительница ДНР собирала данные на военнослужащих Республики

СЕГОДНЯ 11:16 2019-10-01T11:16:40+03:00

Завербовали женщину еще в 2016 году, когда она выезжала на Украину

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Жительница ДНР приговорена к 11 годам лишения свободы за шпионаж в пользу службы безопасности Украины. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Республики.

- Приговором Апелляционной палаты Верховного Суда ДНР гражданка Чуйкова М.В. осуждена по статье 321 УК ДНР к наказанию в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — отметили в пресс-службе.

По информации Генпрокуратуры, в ходе следствия было установлено, что женщина в середине апреля 2016 года посещала территорию временно подконтрольную Украине и дала согласие сотрудничать со службой безопасности Украины. Чуйкова собирала сведения о военнослужащих Народной милиции ДНР, а также делала снимки мест дислокации вооруженных сил Республики. После чего через интернет оправляла информацию кураторам из СБУ.

Отмечается, что дело находилось в производстве министерства государственной безопасности ДНР, надзор за ходом следствия осуществлялся сотрудниками Генеральной прокуратуры Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU