2019-09-26T07:43:50+03:00
Политика

Дончанин попал за решетку на 14 лет за шпионаж

Он передавал украинской разведке фото воинских частей и военной техники
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Обвинительный приговор поддерживала Генеральная прокуратура. Фото: ФейсбукОбвинительный приговор поддерживала Генеральная прокуратура. Фото: Фейсбук
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Приговором апелляционной палаты Верховного Суда ДНР житель Донецка Тимофеев приговорен к 14 годам лишения свободы за совершение преступления по признакам статьи 321 Уголовного кодекса ДНР (шпионаж). Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Республики.

- Следователями Министерства государственной безопасности в ходе рассмотрения возбужденного уголовного дела в отношении Тимофеева было установлено, что фигурант дал добровольное согласие представителю иностранной разведки на негласное сотрудничество, - рассказали в Генпрокуратуре.

Выполняя задания СБУ, Тимофеев методом фотофиксации собирал сведения военного характера о местах дислокации воинских частей и перемещении военной техники Народной милиции, после чего передавал их представителю разведки. При выполнении заданий обвиняемый осознавал, что переданные им сведения буду использованы против безопасности ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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