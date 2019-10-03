В ДНР солдата ВСУ приговорили к 30 годам тюрьмы

СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-03T13:38:10+03:00

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Республики

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Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор солдату вооруженных формирований Украины. Воскобойник лишен свободы на 30 лет за ведение террористической деятельности. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ДНР.

Солдат ВФУ был осужден за совершение преступлений сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики: прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, насильственный захват власти, диверсия, незаконное пересечение Государственной границы ДНР, незаконное приобретение хранения оружия.

- Рядовой Воскобойник В.В., применяя на практике полученную специализированную военную подготовку, принимал участие в обстрелах Докучаевска из артиллерийского, минометного и стрелкового вооружения, - рассказывают в Генпрокуратуре. - В результате чего были разрушены и повреждены жилые дома, погибли и получили телесные повреждения мирные жители Республики.

В прокуратуре отметили, что преступник совершал и другие действия, направленные на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя ДНР.

- В том числе сбор разведданных о местах расположения предприятий, объектов связи и жизнеобеспечения населения, а также боевой техники с целью последующего совершения диверсий, - сообщили в Генпрокуратуре Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU